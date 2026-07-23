Valainis paziņo par vērienīgu projektu: Latvijā taps raķešu ražotne
Foto: Paula Čurkste/LETA
Ekonomikas ministrs Viktors Valainis.
Sabiedrība

Valainis paziņo par vērienīgu projektu: Latvijā taps raķešu ražotne

Samanta Kārkliņa

Jauns.lv

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Latvijā tiks īstenots viens no lielākajiem jaunajiem investīciju projektiem aizsardzības industrijā – valstī plānots izveidot pilna cikla artilērijas raķešu ražotni, informējis ekonomikas ministrs Viktors Valainis (ZZS).

Valainis paziņo par vērienīgu projektu: Latvijā ta...

Ministrs paziņojis, ka saņēmis apstiprinājumu no uzņēmuma Native Trading Co. LLC par projekta īstenošanu Latvijā. Plānots, ka investīciju apjoms šajā projektā varētu sasniegt līdz pat 90 miljoniem eiro.

“Latvijā būs pilna cikla artilērijas raķešu ražotne. Šodien no Native Trading Co. LLC saņēmu apstiprinājumu projekta īstenošanai. Tas būs viens no lielākajiem jaunajiem investīciju projektiem Latvijas aizsardzības industrijā – līdz 90 miljoniem eiro,” norādījis Valainis.

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