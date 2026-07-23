“Prāta Vētras” menedžments komentē Liepājas stadiona skādi pēc koncerta
18. jūlijā Liepājas stadionā “Daugava” notika “Prāta Vētras” “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncerts. Laikapstākļi koncerta uzbūves un nobūves laikā nebija labvēlīgi un stipro lietusgāžu dēļ bojāts stadiona zāliens skatuves pusē.
Uz ilgāku laiku "atā" Daugavas stadionam Liepājā. Pēc PV koncerta normāli iznīcināts. pic.twitter.com/hibOkaaCn6— LV_futbols (@LV_futbols) July 20, 2026
“Lielajā sportā bez traumām neiztikt un šī reize nav izņēmums! Eksperti ir novērtējuši stadiona zāliena stāvokli, sastādīts zāliena atlabšanas plāns - pēc nepilna mēneša Liepājas stadionā "Daugava" varēs atgriezties sportisti. "Prāta Vētras" oficiālais tūres apdrošinātājs "Balcia" apstiprinājuši gatavību kompensēt ar zāliena atjaunošanu saistītās izmaksas,” pavēstīja “Prāta Vētras” menedžments.
Bojātā zāliena atjaunošanas izmaksas aplēstas apmēram 16 000 eiro. Prognozēts, ka darbus stadionā varēs paveikt tā, lai jau augusta beigās futbolisti varētu atgriezties uz Liepājas stadiona zāliena laukuma. Jau šobrīd sportisti atgriezušies uz daļas laukuma zāliena un stadiona skrejceļiem.
Lai arī jau pagājušajā gadā bija zināms, ka uzreiz pēc koncerta futbola spēles notikt nevarēs, futbola sabiedrība asi reaģējusi uz “Prāta Vētras” koncerta norisi. “Koncertus organizējam jau teju 30 gadus un katru koncerttūri saskaramies ar jauniem izaicinājumiem. Šoreiz Liepājā tā bija Liepājas futbola kopienas reakcija un emocijas, kas aizēnoja “Prāta Vētras” skaisto tūres noslēguma koncertu. Pateicamies stadiona “Daugava” komandai un apdrošināšanas tehnoloģiju uzņēmumam “Balcia” par operativitāti un konstruktīvo sadarbību,” turpina koncerta organizatori - “Prāta Vētras” menedžments.
"Prāta Vētras" koncertturnejas "Pirmās dienas tūre" pēcballīte Liepājā
2026. gada 18. jūlijā "Prāta Vētras" koncertturnejas "Pirmās dienas tūre" noslēgumā notika oficiālā ballīte Liepājas pludmales bārā "Cukurfabrik"’. Viesus sagaidīja ...
“Prāta Vētras” koncertu klātienē baudīja 23 tūkstoši skatītāju, aptuveni 15-20 tūkstoši no tiem bija pilsētas viesi. Saskaņā ar aprēķiniem, “Prāta Vētras” koncerta dienā tiešais ekonomiskais pienesums Liepājai bija aptuveni 3 miljoni eiro, bet kopējā ekonomiskā ietekme uz Liepājas ekonomiku – vairāk kā 4 miljoni eiro. Koncerts radīja ievērojamu pieprasījumu pēc naktsmītnēm, restorāniem, kafejnīcām un citiem pakalpojumiem Liepājas reģionā.
“Pirmās dienas tūres” koncertu Liepājā piedāvāja Signet banka, atbalstīja Mītavas bezalkoholiskais alus, Neste, Samsung, Spice, DSV, Storent, Balcia, CityBee un Liepājas pilsēta. Koncerta mediju partneri - jauns.lv, inbox.lv, ziņu portāls Delfi, TV3 Group, JcDecaux, Dienas Mediji, Radio TEV un radio EHR Latviešu Hiti.
"Prāta vētras" koncerts Liepājā
Skatītāju tūkstoši piepildīja Liepājas stadionu "Daugava", radot neaizmirstamus svētkus sev un mūziķiem.
Kā aģentūru LETA iepriekš informēja Liepājas pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde, "Prāta vētras" koncerta organizatori bija paredzējuši šādu risku un pirms koncerta bija apdrošinājuši iespējamos zāliena bojājumus.
Freidenfelde skaidro, ka lielu kultūras pasākumu rīkošanā šādi riski tiek izvērtēti jau iepriekš. Arī šajā gadījumā pasākuma organizatori bija apdrošinājuši iespējamos zāliena bojājumus, tādēļ pēc apdrošinātāju izvērtējuma tiks segtas zāliena atjaunošanas izmaksas un stadions pēc iespējas ātrāk atkal būs pieejams sportistiem.
Stadions "Daugava" kopumā var uzņemt ap 4000 skatītāju. Stadions atbilst starptautiskiem futbola normatīviem, tādēļ visbiežāk tiek izmantots futbola čempionātiem Liepājā. Pašlaik tā ir pamata mājas spēļu vieta futbola klubam "Liepāja", kas ir iekļuvis UEFA Konferences līgas otrajā kārtā, kur tam vēl šī mēneša izskaņā būs jātiekas ar Vīnes "Austria".