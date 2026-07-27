Nē, tā nav sekta - tā ir nākotne! Viesojamies pirmajā Latvijas “energokopienā”
Kalnienas ciemā Gulbenes novadā darboties sākusi viena no pirmajām oficiālajām energokopienām Latvijā, un tā ir arī pirmā, kas izveidota tieši ciema robežās. Tas Kalnienas piemēru padara unikālu, jo kopienā apvienoti ne tikai vienas mājas iedzīvotāji, bet gan vesels ciems, tostarp uzņēmēji un mājsaimniecības.
Par to, kā šī ideja nonākusi līdz realitātei, kādi šķēršļi jāpārvar šādas kopienas deviņiem dibinātājbiedriem un ko no tā iegūst iedzīvotāji, stāsta biedrības “Energokopiena Kalniena” pārstāvis Krišjānis Upāns.
Kā tas izskatās dzīvē
Energokopienas pamatprincipu Krišjānis skaidro pavisam vienkārši: “Ideja ir tāda, ka ir kāds, kurš ražo enerģiju, un vienalga, vai tā ir siltumenerģija, elektroenerģija vai kāda cita enerģija, un tad ir kāds, kurš patērē. Ražotāji un patērētāji ir apvienojušies vienā organizācijā. Šajā gadījumā tā ir biedrība, kurā kopienas pārstāvji vienojas par saražoto un patērēto.”
Kalnienā enerģijas avots ir saule. Saules paneļi ražo elektroenerģiju, un dalībnieki iekšēji ir vienojušies, ka tieši šo elektroenerģiju patērētāji tērēs. Ir uzstādīti arī akumulatori, kas saražoto enerģiju uzkrāj.
Ceļš no idejas līdz reāli strādājošai sistēmai nav bijis tikai gluds. “Protams, sākumā bija vienas ilūzijas, kā tas varētu izskatīties, bet realitāte mudināja pieņemt arī citus lēmumus, lai viss varētu darboties,” atzīst Krišjānis. Viņš skaidro, ka modelis darbojas pēc principa, kurā “energokopiena ir uzstādījusi vairākas saules elektrostacijas dažādos punktos – izejot no tā, kur ir biedru lielākais patēriņš –, lai maksimāli patērētu šo enerģiju uz vietas.” Mērķis ir visiem kopīgs – iztērēt pēc iespējas vairāk pašiem, lai nebūtu jālaiž enerģija atpakaļ tīklā, un neiztērēto maksimāli uzkrāt, lai to izmantotu vēlāk.
Jāņem vērā, ka energokopienas nav biznesa modelis. Dalīšanās ar iegūto enerģiju notiek savā starpā, un to, kas netiek patērēts, bet it kā nopelnīts, var ieguldīt teritorijas attīstībā.
Taču saules enerģijai, protams, ir savas īpatnības, ar ko jārēķinās. “Saule ir saule, un jebkurā gadījumā atjaunīgā enerģija ir tāda, ka tad, kad mums to nevajag, tā tāpat tiek ražota, un tad, kad mums to vajag, tās var nebūt tieši tajā mirklī.” Tāpēc tiek izmantota uzkrāšanas iespēja, bet pārpalikums, ko nespēj patērēt vai uzkrāt, nonāk kopējā tīklā, un ieņēmumi paliek kopienai. “Šos līdzekļus, kas tiek iegūti no pārdotā, tālāk skatās, vai sadala pārējiem patērētājiem vai kopienas biedriem, vai kā citādi tērē. Tos tikpat labi arī var izmantot, attīstot tālāk energokopienu.”
Dalība kopienā ir brīvprātīga
Neviens ciema iedzīvotājs projektā nav iesaistīts piespiedu kārtā. “Tas jau sākumā bija vienkārši uzdots jautājums, kuri būtu ar mieru mēģināt. Tie, kas atsaucās, tad arī ir ir pirmie testētāji,” stāsta Krišjānis.
Izmēģinājumu posms turpinās joprojām. Saules paneļu stacijas uzstādītas tikai pirms pāris mēnešiem, un ir pirmie secinājumi. “Mēs arī redzam, kur varbūt šos uzstādītos akumulatorus vajadzētu, iespējams, pārvietot no vienas vietas uz citu, lai tomēr būtu vēl izdevīgāk energokopienai. Jau redzam, kur enerģija paliek pāri un līdz ar to netiek lietderīgi izmantota.”
Sarežģījumi kā daļa no pionieru ceļa
Krišjānis atzīst, ka šī joma Latvijā vēl ir agrīnā attīstības stadijā. “Tāpēc pagaidām visu laiku uzrodas kaut kādi jauni sarežģījumi. Tie ir vai nu juridiski, vai arī izpratnes sarežģījumi. Vēl tie mēdz būt saistībā ar elektrotīkla uzturētāju. Viss palēnām risinās. Ja nedarīs, tad jau arī neatradīs, kur ir problēmas, un nebūs risinājumu. Kamēr nedara, tikmēr nav nevienam īsti intereses līdz galam strādāt gan pie likumdošanas, gan pie tā, kā sadales, pārvades operators un nākotnē varbūt arī elektroenerģijas tirgotāji varētu strādāt.”
Protams, atklāts paliek pamata jautājums par finansiālo pusi un to, kā panākt, “lai viss finansiālais labums, ko mēs tomēr beigās gribam iegūt, patērētājam nemaksātu vairāk” un “lai to neapēstu pārvade un sadale”. Risinājumam šajā Latvijā inovatīvajā modelī jābūt tādam, lai “vilks paēdis un kaza dzīva, jo tad tur arī būtu cilvēkiem interese”.
Zināšanas pašu spēkiem un valsts atbalsta iespējas
Kalnienas kopienai noteikti palīdzējis tas, ka tās rindās ir zinoši pārstāvji, piemēram, eksperts Jānis Barinskis, kurš ilgi strādājis ar enerģijas jautājumiem. Viņš tagad veic visus aprēķinus. “Pāris šīs biedrības biedri ir vairāk zinoši par enerģiju, saules enerģiju. Esam rēķinājuši patēriņus, esam skatījušies, kuras ir tā saucamās pīķa stundas, zinām, kā atrast tādus vienkāršus aprēķinus.”
Kā zināms, šogad tika izveidota Klimata un enerģētikas ministrijas (KEM) Modernizācijas fonda atbalsta programma, kur energokopienām tika atvēlēts 9,2 miljonu eiro finansējums. KEM paredzētais maksimālais atbalsts jeb līdzfinansējums norādīts līdz 70 procentiem.
Krišjānis stāsta, ka Kalnienas projekta iecere līdz šim īstenota ar Latvijas Lauku foruma starptautiska projekta atbalstu. “Mēs tajā starptautiskajā projektā “ielēcām” jau pirms kāda laika, bet esam domājuši arī par valsts atbalstu.” Viņš gan norāda, ka par KEM atbalsta programmu kopienā bijušas arī kritiskas diskusijas. Programmā viņi saskata klupšanas akmeņus, par ko arī ir norādīts pašai ministrijai, un to dēļ plāns, kas jāizpilda, var neīstenoties tā, kā gribētos. Jaunu lietu ieviešana, kā saka Krišjānis, Latvijā mēdz pārvērsties par “nebeidzamo stāstu”, un arī šis modelis vēl ir jāpieslīpē.
Tomēr interese par Kalnienas piemēru aug. Kopienas pārstāvji tiek aicināti stāstīt par savu pieredzi citos novados un plānošanas reģionos. “Kolēģiem no biedrības pēdējā laikā zvana diezgan daudz, viņi tiek aicināti braukt un stāstīt. Ir sajūta, ka šo jautājumu par energokopienu iespējamību Latvijā kustina aizvien aktīvāk. Eiropā energokopienas vietām jau ir tikušas visai tālu. Mums vēl tas ir jaunums, lai arī runāts tiek jau kādus aptuveni piecus gadus,” secina Krišjānis Upāns.
Vērtēt projekta rezultātus vēl esot pāragri. “Šādiem projektiem gads pat ir maz. Lai mēs varētu izanalizēt ieguvumus, ir nepieciešami kādi trīs pirmie darbības gadi.”
PROJEKTU ""Klimata kurss" – SIA "Izdevniecība "Rīgas Vilņi"" sabiedrības izpratnes veicināšanas kampaņa par klimatneitralitāti un zaļo enerģiju Latvijā" FINANSIĀLI ATBALSTA EMISIJAS KVOTU IZSOLĪŠANAS INSTRUMENTS.