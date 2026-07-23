Policija pieķer pārgalvīgu autovadītāju. (Foto: Ādažu novada pašvaldības policija)
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Šodien 14:04
Dažu sekunžu laikā pazaudē 1400 eiro: policija pieķer pārgalvīgu autovadītāju
Uz autoceļa Rīga–Carnikava–Ādaži Valsts policija fiksējusi īpaši rupju atļautā braukšanas ātruma pārkāpumu. Vietā, kur maksimālais atļautais braukšanas ātrums ir 70 kilometri stundā, kāds autovadītājs pārvietojās ar 152 kilometriem stundā, vēsta Ādažu novada pašvaldības policija.
Par vairāk nekā divkārtēju atļautā ātruma pārsniegšanu autovadītājam piemērots 1400 eiro naudas sods.
Valsts policija atgādina, ka pārmērīgs braukšanas ātrums ir viens no galvenajiem smagu ceļu satiksmes negadījumu cēloņiem. Lai gan akseleratora pedāli nospiest ir viegli, sekas pārgalvīgai rīcībai var būt traģiskas ne tikai pašam vadītājam, bet arī citiem satiksmes dalībniekiem, kuri atrodas līdzās uz ceļa.
Likumsargi aicina autovadītājus ievērot atļauto braukšanas ātrumu un izvēlēties ceļa un satiksmes apstākļiem atbilstošu braukšanas manieri, lai pasargātu gan sevi, gan citus no smagām avārijām.