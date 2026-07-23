Valdība plāno novirzīt teju 1,5 miljonus eiro Ukrainas civiliedzīvotāju izglītībai un integrācijai
Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija ceturtdien atbalstīja vairāk nekā 1,46 miljonu eiro pārdali Ukrainas civiliedzīvotāju izglītības un integrācijas pasākumiem.
No kopējās summas 329 870 eiro paredzēts novirzīt Izglītības un zinātnes ministrijai. No tiem 147 420 eiro līdz gada beigām tiks izmantoti stipendijām Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri studē Latvijā, savukārt 182 450 eiro paredzēti atbalstam Ukrainas bērniem un jauniešiem, lai sekmētu viņu izglītošanos un iekļaušanos sabiedrībā.
Lielākā daļa finansējuma – 1,13 miljoni eiro – tiks novirzīta Sabiedrības integrācijas fondam. No šīs summas 1,08 miljoni eiro paredzēti dažādu Ukrainas civiliedzīvotāju integrācijas projektu īstenošanai līdz šā gada beigām, bet nepilni 50 000 eiro – programmas administrēšanai.
Atbalsts paredzēts gan Ukrainas civiliedzīvotājiem, kuri studē Latvijā, gan bērniem un jauniešiem, kā arī dažādu integrācijas projektu īstenošanai.
Finansējuma pārdale vēl būs jāapstiprina Saeimai, pirms līdzekļus varēs izmantot paredzētajiem mērķiem.