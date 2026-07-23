Saeima vērtēs ieceri piešķirt personas kodu ārzemniekiem, kuri Latvijā vēlas strādāt
Ārzemnieki, kuri pieprasa vīzu ar tiesībām strādāt Latvijā, nākotnē varētu saņemt arī Latvijas personas kodu. Saeima ceturtdien nodeva izskatīšanai attiecīgus likuma grozījumus Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā.
Plānots, ka turpmāk ārzemniekiem no valstīm ārpus Eiropas Savienības, kuri saņems vīzu ar tiesībām strādāt Latvijā, uzreiz piešķirs arī Latvijas personas kodu.
Pašlaik šādas personas tiek reģistrētas tikai Nacionālajā vīzu informācijas sistēmā, taču Fizisko personu reģistrā tās netiek iekļautas un personas kodu nesaņem. Tas rada grūtības valsts iestādēm, jo vienas personas dati dažādās sistēmās nav viegli sasaistāmi.
Ar problēmām līdz šim saskārušās vairākas iestādes, tostarp Valsts ieņēmumu dienests, Nacionālais veselības dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde un Autotransporta direkcija.
Likumprojekts paredz, ka, pieņemot lēmumu izsniegt darba vīzu, Latvijas diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības vienlaikus reģistrēs ārzemnieku Fizisko personu reģistrā un piešķirs viņam Latvijas personas kodu. Tas būs norādīts arī vīzas uzlīmē.
Ieceres autori uzskata, ka vienots personas kods atvieglos ārzemnieku identificēšanu, kā arī vienkāršos nodokļu administrēšanu un darba attiecību noformēšanu. Saņemto personas kodu ārvalstnieks varēs nodot darba devējam, kurš to izmantos, reģistrējot darbinieku Valsts ieņēmumu dienestā.