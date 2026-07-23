Aizpute pārtaps par zvaigžņu pilsētu trīs dienu jubilejas svinībās
Aizpute gatavojas īpašiem svētkiem – no 7. līdz 9. augustam pilsēta aicina iedzīvotājus un viesus kopā atzīmēt 778. jubileju. Trīs dienu garumā Aizputē valdīs svētku atmosfēra ar koncertiem, sporta aktivitātēm, izstādēm, radošām darbnīcām, tradicionālo svētku gājienu un citiem notikumiem, kas aicinās ikvienu kļūt par daļu no pilsētas stāsta.
Šī gada svētku vizuālās identitātes un saukļa pamatā ir skaitlis 778. Organizatori atklāj, ka ideja radās, raugoties uz ciparu 8, kas apgāztā veidā pārtop par bezgalības simbolu.
"778 mums nav tikai skaitlis. Astoņnieks, pagriezts bezgalības zīmē, simbolizē visumu, kosmosu un nepārtrauktu attīstību. Tā ir ideja par Aizputi kā vietu, kas nebeidzas ar vienu svētku nedēļas nogali, kā vietu ar bezgalīgām iespējām, kur cilvēki, tradīcijas un radošums turpina augt un mirdzēt, pilsētu ar spēcīgām saknēm un plašu redzējumu. Tāpēc šogad aicinām mirdzēt kopā savā zvaigžņu pilsētā," uzsver svētku organizatori.
Svētku programma tapusi, sadarbojoties Dienvidkurzemes novada pašvaldībai, Aizputes kultūras namam, Aizputes radošajām telpām, vietējām biedrībām, uzņēmējiem un aktīvajiem iedzīvotājiem. Līdzās pašvaldības organizētajiem pasākumiem svētku programmu bagātinās arī Aizputes radošo telpu veidotās aktivitātes, radot daudzveidīgu piedāvājumu dažādām gaumēm un vecumiem.
Svētku muzikālā programma iesāksies 7. augustā uz Aizputes Skolēnu jaunrades centra terases, kur no pulksten 20.00 uzstāsies Agnese Dzjamko un Atvara, radot sirsnīgu un vasarīgu svētku noskaņu. 8. augustā svētku centrālie notikumi norisināsies Aizputes tirgus laukumā, kur no pulksten. 18.00 uzstāsies Antra Stafecka un Ingars Viļums, grupa ELPO, Katrīna Dimanta kopā ar grupu Zeltrači un Ernestu Medeni, kā arī leģendārā grupa Dzelzs Vilks. Vakaru noslēgs balle kopā ar grupu 4KW un Jāni Narkevicu, un DJ Markusu Rivu.
Savukārt 9. augustā svētkus noslēgs tradicionālais kamermūzikas festivāla "Rimbenieks", koncerts Aizputes kultūras namā ar stīgu kvartetu “Berči”.
Aizputes svētki ir laiks satikties, iepazīt pilsētu no jauna un kopīgi radīt svētku sajūtu. Ikviens aicināts kļūt par daļu no šī gada stāsta un kopā iemirdzēties Aizputes 778. jubilejas svinībās.
Tradicionāli Aizputes svētku neatņemama sastāvdaļa ir svētku gājiens cauri pilsētai.