Cik izmaksās Rīgas 825. jubilejas svinības? Pašvaldība atklāj iespaidīgu summu
Rīgas 825. dzimšanas dienas svinību un vasaras pasākumu programma pašvaldībai izmaksās 1,6 miljonus eiro, ceturtdien preses konferencē paziņoja Rīgas mērs Viesturs Kleinbergs.
Rīgas mērs uzsvēra, ka pilsētas svētku laikā norisināsies vērienīgi pasākumi, kas piesaistīs daudz apmeklētāju. Tiek lēsts, ka kopumā 45 pasākumus apmeklēs vismaz 200 000 cilvēku. Tostarp tiks piesaistīti arī ārvalstu tūristi.
Jauns.lv jau vēstīja, ka Rīgas svētki sāksies 1. augustā ar Rīgas vasaras sienas gleznojuma – murāļa atklāšanu E. Smiļģa ielā 46 un Kreisā krasta svētkiem Uzvaras parkā, kas aicinās rīdziniekus un pilsētas viesus atklāt Rīgu no jauna – kā atvērtu pilsētu atvērtiem cilvēkiem.
Dzimšanas dienas mēneša notikumu virkni turpinās Nacionālā teātra izrāde “Dumpīgā Rīga”, kas 7. un 8. augustā tiks izrādīta Doma laukumā. Tā ir dziesmu spēle visai ģimenei, kas tapusi, iedvesmojoties no Rutku tēva.
Rīgas dzimšanas dienas svinības aizsāksies 14. augusta vakarā ar elektroniskās mūzikas koncertu Rātslaukumā.
Svinības turpināsies 15. augustā – 11. novembra krastmalā, Vecrīgā, Vērmanes dārzā, Uzvaras parkā, Eksporta ielā, Esplanādē, pie Rīgas Kongresu nama un Operas skvērā.
11. novembra krastmalā programmā “Atver Rīgu! Kods: 825!” kaut ko tieši sev atradīs ikviens rīdzinieks un pilsētas viesis. Notiks radošās darbnīcas gan lieliem, gan maziem, gastronomiski piedzīvojumi, žanriski daudzveidīga muzikāla skatuves programma, kas priecēs apmeklētājus līdz pat vakaram.
Pēc koncerta Daugavas ūdeņos būs skatāms īpašs lāzeru, strūklaku un video priekšnesums, bet svinības līdz pat naktij turpināsies kopā ar dīdžejiem Lindu Samsonovu un Magnusu Eriņu.