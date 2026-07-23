Rudzu maizes smarža, meistarklases un gardumi - Otaņķos atkal svinēs Maizes svētkus
Kas var būt labāks par svaigi ceptas rudzu maizes smaržu? 15. augustā Dienvidkurzemes novada Otaņķu pagasta Rudes estrādē jau trešo reizi notiks Maizes svētki, kuros apmeklētājus gaidīs senās maizes cepšanas prasmes, meistarklases, tradicionāli gardumi un iespēja pašiem iesaistīties latvisko tradīciju izzināšanā. Svētku uzmanības centrā būs viens no Nīcas kultūrtelpas nozīmīgākajiem simboliem – īsta rudzu rupjmaize.
Svētkos apmeklētājiem būs iespēja ne vien baudīt kultūras programmu, bet arī praktiski līdzdarboties – izzināt senās amata prasmes, piedalīties meistarklasēs un nogaršot vietējo meistaru sagatavotos labumus. Ieeja ir bezmaksas un īpaši gaidītas ģimenes ar bērniem.
Maizes cepšanas amata noslēpumos dalīsies zinoši un pieredzējuši meistari: Aiga Bitmane – šova "Īstās latvju saimnieces" dalībniece un radošās mājas "Smilgāji" saimniece un Ingus Krūmiņš – Bernātu restorāna un kultūršķūņa "Pērles" pārstāvis, kurš pasākumā ierādīs aizdaru jeb maizes "smēriņu" gatavošanas smalkumus.
Domājot par tradīciju nodošanu jaunākajām paaudzēm un mantojuma aktualizēšanu digitālajā vidē, meistarklasēs piedalīsies un no vietējām saimniecēm mācīsies arī populārā satura veidotāja Intrisha.
Pasākuma kultūras programmu ar pārmantotajām apkūlību dziesmām un stāstiem par grauda ceļu līdz maizes riecienam kuplinās Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis, BJC "Vaduguns" folkloras kopa "Ķocis" un Nīcas sieviešu koris.
Ģimenēm ar bērniem būs sarūpētas praktiskas darbnīcas – iespēja uz dzīvās uguns cept ūdenskliņģerus un puļķmaizītes, nogaršot tradicionālo biguzi (maizes zupu), kā arī miltainām rokām iesaistīties "Otrādi" pasākumi vadītajās "Melderu spēlēs".
Svētkos darbosies vietējo mājražotāju tirdziņš, un visi apmeklētāji būs aicināti iesaistīties raušu konkursā, degustējot un balsojot par svētku gardāko rausi.
Pasākumu rīko biedrība "Otanka". Finansiālais atbalsts saņemts Kurzemes plānošanas reģiona īstenotās "Kurzemes kultūras programmas 2026" ietvaros VKKF mērķprogrammā "Latviešu vēsturisko zemju attīstības programma".