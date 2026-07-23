No baltā sviesta līdz dančiem: Rucavā atdzīvinās senos Annas un Jēkaba godus
Kā senāk svinēja saimnieku laiku un godināja lauku tradīcijas? 25. jūlijā Papes Ķoņu ciema “Vītolniekos” ikviens aicināts uz Annas un Jēkaba jeb Saimnieku dienu, kur apmeklētājus gaidīs senās prasmes, meistarklases, tradicionāli gardumi, rotaļas un danči. Pasākums būs iespēja iepazīt Dienvidkurzemes kultūras mantojumu un piedzīvot rucavnieku tradīcijas.
”Rucavā Annas un Jēkaba svētki tiek svinēti jau apmēram 20 gadus. Tradicionāli Jēkabu dienā samala pirmos rudzu miltus, Annās cepa jaunās ražas pirmo maizi un raudzīja jaunos rāciņus. Tagad kalendārs rāda vārda dienas, un jāsvin ir Annu un Jēkabu godi! Tas ir saimnieku laiks, kad puišiem jālūko meitas un meitām jāizrādās par labām saimniecēm būt,” norāda pasākuma organizētāji.
Pasākuma programmā paredzētas daudzveidīgas aktivitātes visai ģimenei. Dienas laikā apmeklētāji varēs piedalīties meistarklasēs, kurās būs iespēja apgūt kokles spēles pamatus, siet kaspines un nāmatus, darināt spīļu (niedru) paneļus, iepazīt Rucavas baltā sviesta un aizlietā siera gatavošanu ar degustāciju, kā arī uzzināt, kā pareizi uzasināt nazi un cirvi.
Īpaša vieta pasākumā atvēlēta Annu un Jēkabu godināšanai, savukārt ikviens, kurš izjūt sevī saimnieka garu, aicināts piedalīties puišu un meitu izrādīšanās konkursā. Pēcpusdienā pasākuma viesus priecēs rotaļas un danči kopā ar Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja saimi, bet dienas noslēgumā sadziedāšanās un apdziedāšanās.
No pulksten 12.30 apmeklētāji varēs baudīt pagasta saimnieka gatavoto tradicionālo zivju ugunszupu (par ziedojumiem).
Annas un Jēkaba – Saimnieku diena ir iespēja iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu, satikt amata meistarus un piedzīvot senās tradīcijas mūsdienīgā un ģimeniskā gaisotnē.
Pasākumu organizē Rucavas tradīciju nams "Zvanītāji" sadarbībā ar Dienvidkurzemes kultūru.