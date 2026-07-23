Lielajā Stropu ezerā gaidāms iespaidīgs ūdens šovs - Daugavpilī notiks pūķlaivu festivāls
Ātrums, komandas gars un iespaidīgas pūķlaivas – 22. augustā Daugavpilī notiks VIII Starptautiskais ūdens sporta veidu festivāls “Dragon Boat”. Lielā Stropu ezera airēšanas bāzē pulcēsies sportisti un ūdens aktivitāšu cienītāji, lai sacenstos aizraujošās pūķlaivu sacensībās. Dalībnieku reģistrācija turpinās līdz 10. augustam.
Festivāla mērķis ir popularizēt airēšanu, veicināt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, kā arī iesaistīt sportiskās aktivitātēs dažāda vecuma daugavpiliešus un pilsētas viesus. Pasākumu rīko biedrība “Latgales ūdens sporta veidu centrs “DINABURG”” sadarbībā ar Daugavpils pilsētas Izglītības, jaunatnes un sporta pārvaldi un ar Latvijas Kanoe federācijas atbalstu.
Festivālā aicināti piedalīties bērni, jaunieši, pieaugušie, ģimenes, amatieri un pieredzējuši airētāji. Sacensības norisināsies pūķu laivās, smailītēs K-2 un uz SUP dēļiem. Lielākajā daļā kategoriju dalībniekiem būs jāveic 200 metru distance, savukārt SUP un smailīšu KT-2 braucieni notiks 100 metru distancē.
Dragon boat jeb pūķu laivu sacensībās būs piecas dalībnieku kategorijas. MIX PRO un MIX amatieru komandās startēs astoņas sievietes, astoņi vīrieši un viens bundzinieks. Sieviešu amatieru komandā būs 16 sievietes un bundzinieks, savukārt vīriešu amatieru komandā 16 vīrieši un bundzinieks. MIX bērnu kategorijā komandu veidos 20 abu dzimumu dalībnieki jebkurā kombinācijā un viens bundzinieks. Šajā kategorijā varēs startēt 2012. gadā dzimušie un jaunāki dalībnieki.
Smailīšu K-2 amatieru sacensībās paredzēta OPEN kategorija dalībniekiem no 16 gadu vecuma, ģimeņu kategorija, kurā vienā laivā startē vecāks kopā ar bērnu līdz 15 gadu vecumam, kā arī KT-2 kategorija jaunietim ar ierobežotām iespējām un viņa vecākam vai pavadonim. Savukārt SUP dēļu OPEN kategorijā varēs piedalīties dalībnieki no 16 gadu vecuma.
Pirms sacensībām visiem dalībniekiem būs jānoklausās drošības instruktāža. Bērnu grupu un SUP kategoriju dalībniekiem glābšanas vestes būs obligātas. Tās jālieto arī ikvienam dalībniekam, kurš neprot peldēt. Komandām divas nedēļas pirms festivāla būs iespēja iepriekš saskaņot treniņu pūķu laivā profesionāla trenera vadībā.
Iepriekšējā reģistrācija sacensībām notiek līdz 10. augusta plkst. 23.59, aizpildot tiešsaistes pieteikuma anketu. Dalības maksa jāsamaksā līdz 11. augustam plkst. 23.59. Pūķu laivu pieaugušo komandām dalības maksa ir 100 eiro par komandu, bērnu komandām 2 eiro par dalībnieku, smailīšu K-2 OPEN kategorijā 10 eiro par ekipāžu, ģimeņu kategorijā 7 eiro par ekipāžu, bet SUP sacensībās 7 eiro. KT-2 kategorijā dalība ir bez maksas. Reģistrējoties sacensību dienā, dalības maksa būs lielāka.
Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā sacensību kategorijā tiks apbalvoti ar medaļām. Papildu informāciju par dalību un sacensību norisi var saņemt, sazinoties ar Andreju Tomsonu pa tālruni +371 26340466 vai rakstot uz e-pasta adresi dinaburg.dragon@inbox.lv.