Vai pazīsti Salaspili? Veloorientēšanās spēle ļaus ieraudzīt pilsētu pavisam citām acīm
Salaspils aicina vasaru pavadīt aktīvi – uzkāpt uz velosipēda, doties piedzīvojumā un atklāt vietas, kurām ikdienā bieži paiet garām. No 15. jūlija līdz 15. oktobrim ikviens interesents var piedalīties bezmaksas veloorientēšanās spēlē, kuras laikā būs jāmeklē ar mākslu saistīti objekti pilsētvidē un novadā.
Šī gada izaicinājuma tēma ir māksla Salaspils novadā – dalībniekus gaida krāšņi sienu gleznojumi, grafiti darbi un dažādi tēlniecības objekti, kas paslēpti ierastajā pilsētvidē.
Kā atzīst iepriekšējo gadu dalībnieki – šāds izaicinājums sniedz lielisku iespēju neskaitāmas reizes apbraukātās un šķietami labi zināmās vietas ieraudzīt pavisam citā gaismā. Dalība pasākumā ir bez maksas, un tam nav laika ierobežojuma. Maršrutu trīs mēnešu garumā var veikt pilnīgi nesteidzīgi – vairākos atsevišķos piegājienos, katru reizi izbaudot citus novada pilsētvides mākslas objektus.
Velobrauciens ir arī lieliska iespēja tuvāk iepazīt novada tūrisma piedāvājumu un dažādot savu brīvdienu maršrutu. Kontrolpunktu meklēšanu pilsētvidē un tās apkārtnē var ērti apvienot ar ievērojamāko kultūrvēstures un dabas objektu apskati, kā arī aizraujošām aktīvās atpūtas un izklaides iespējām dabā vai uz ūdens. Savukārt, lai atgūtu spēkus pēc enerģiskas pedāļu mīšanas, spēles dalībnieki ir gaidīti novada kafejnīcās, kas piedāvā gardas maltītes un atveldzējošus dzērienus.
Lai piedalītos vērtīgu balvu izlozē, dalībniekiem jāatrod vismaz 20 no 25 izvietotajiem kontrolpunktiem un sekmīgi jāizpilda papilduzdevums – uzņemt fotogrāfiju, kas vislabāk raksturo Salaspils novadu. Piecas veiksmīgākās komandas saņems dāvanas no Salaspils novada uzņēmējiem.
Orientēšanās karte un fotogrāfiju kolāža ar uzdevumiem pieejama gan digitāli, gan drukātā veidā. To var lejupielādēt mājaslapas visit.salaspils.lv sadaļā “Jaunumi”. Lai mākslas darbu fotofragmenti būtu labi saskatāmi, karti ieteicams izdrukāt lielākā (A3) formātā vai ērti aplūkot viedierīcē. Karti drukātā formātā var saņemt Salaspils novada Tūrisma informācijas centrā Miera ielā 1.
Pareizās atbildes jāiesniedz elektroniski, aizpildot anketu mājaslapā visit.salaspils.lv līdz 15. oktobrim.
Aicinām nepalaist garām vasaras piedzīvojumu un iepazīt Salaspils novada radošo pusi! Lai viegli minas pedāļi un tiekamies trasē!