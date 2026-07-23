Saeima lemj, ka ārkārtas situācijās vēlēšanu iecirkņi varēs strādāt ilgāk
Saeima ceturtdien steidzamības kārtā galīgajā lasījumā pieņēma grozījumus Saeimas vēlēšanu likumā, kas paredz iespēju ārkārtas situācijās pagarināt vēlēšanu iecirkņu darba laiku.
Izmaiņas dos pašvaldību vēlēšanu komisijām tiesības lemt par konkrēta iecirkņa darba laika pagarināšanu, ja vēlēšanu norisi būtiski apdraudēs neparedzēti apstākļi. Lēmums katrā gadījumā būs jāpieņem individuāli, ievērojot Centrālās vēlēšanu komisijas (CVK) izstrādāto kārtību.
Par likumprojektu atbildīgās Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs norāda, ka izmaiņas nepieciešamas, lai valsts būtu gatava dažādām ārkārtas situācijām un vēlētāji nezaudētu iespēju nobalsot.
Vienlaikus Satversme nosaka, ka Saeimas vēlēšanām jānotiek vienā dienā, tādēļ iecirkņu darba laiku varēs pagarināt tikai līdz attiecīgās dienas plkst. 23.59. Šogad Saeimas vēlēšanas notiks 3. oktobrī.
Ja kādā no iecirkņiem darba laiks tiks pagarināts, vēlētāju aptauju jeb "exit poll" rezultātus drīkstēs publicēt tikai pēc tam, kad būs slēgti visi iecirkņi Latvijā.
Likuma grozījumi stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.