Valsts policija ziņo, ka migrantu uzbrukums sievietei Rīgas centrā nav noticis. Ginta Jauns.lv uzsver, ka no saviem vārdiem neatkāpjas
28. jūnijā sociālos tīklus satricināja izskanējušās ziņas, ka divi migranti Rīgas centrā seksuāli uzmākušies rīdziniecei Gintai. Tomēr teju mēnesi vēlāk Valsts policija paziņoja, ka kriminālprocesā konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nemaz nav noticis. Ginta Jauns.lv uzsver, ka par šādu izmeklēšanas rezultātu ir šokēta un apstiprina, ka grasās lēmumu pārsūdzēt.
Viss sākās ar Gintas ierakstu sociālajos tīklos, kad sieviete šī gada 28. jūnijā norādīja, ka Rīgas centrā viņai uzmākušies divi migranti. "Diemžēl pašai nācās saskarties ar migrantu “laipnību” Rīgas centrā vakarā. Kad viens jau sāka palaist rokas, otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos, līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt," vietnē "X" norādīja sieviete.
Vakar diemžēl pašai nācās saskarties ar migrantu “laipnību” Rīgas centrā vakarā. Kad viens jau sāka palaist rokas,otrs gatavībā bija izvilcis savas ģenitālijas. Cīnījos,līdz pieskrēja kāds vīrietis glābt🙏Vienmēr esmu bijusi pret migrantiem! Jā,sauciet droši mani par rasisti!— Ginta Vilcāne (@GintaVilcane) June 28, 2026
Kā viņa atklāj Jauns.lv, uzbrukums notika 27. jūnijā, starp plkst. 23.00 un 00.00, Rīgas centrā, iepretim Latvijas Universitātei. “Tas viens mani saķēra aiz rokas, bet es pateicu, ka neesmu ieinteresēta iepazīties, un turpināju iet. Tomēr viņš mani sarāva aiz rokas un diemžēl sāka grābstīties – līda pie krūtīm, līda arī zemāk. Es, protams, sāku atvairīt viņa rokas un sāku sist. Otrs tikmēr tajā brīdī neko nerunāja un neteica, stāvēja blakus, bet viņš jau vilka ārā savu dzimumlocekli. Tad es sapratu, ka esmu bezspēcīga un ar diviem galā netikšu,” Ginta iepriekš norādīja medijam "360 Ziņas".
Ginta Jauns.lv norāda, ka šī bija pirmā reize viņas dzīvē, kad viņai Rīgā nācies saskarties ar šādu uzvedību, un atklāj, ka piedzīvotais viņā radījis pamatīgu emocionālu satricinājumu. "Šobrīd es cenšos vairs neiziet no mājas pēc plkst. 20.00 vai 21.00. Man ir neomulīgi, redzot uz ielas šos cilvēkus, kas pa vienam ielās neiet, bet parasti pastaigājas divatā vai pat piecatā. [...] Man uzreiz atgriežas tās sajūtas, tās atmiņas... tas ir tāds reflekss varbūt."
Valsts policija norāda, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis
Valsts policija 23. jūlijā ziņoja, ka "kriminālprocesā par it kā notikušu migrantu uzbrukumu kādai sievietei Rīgas centrā, izmeklēšana ir pabeigta un konstatēts, ka noziedzīgais nodarījums nav noticis".
"Par notikušajiem apstākļiem sākotnēji neviena persona Valsts policijā nevērsās un, tikai pēc sabiedriskās rezonanses gūšanas, policijas darbiniekiem ierodoties pie sievietes, tika saņemts oficiāls iesniegums kriminālprocesa sākšanai atbilstoši Krimināllikuma 16. nodaļai par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību," norāda likumsargi.
"Lai noskaidrotu notikušā apstākļus, prokuratūras uzraudzībā tika veiktas apjomīgas izmeklēšanas un operatīvās darbības, tostarp, tika izņemti un pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti, rūpīgi un detalizēti analizēta un pārbaudīta visa izmeklēšanas laikā iegūtā informācija, taču sievietes norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies. Līdz ar to otrdien, 21. jūlijā, pieņemts lēmums par kriminālprocesa izbeigšanu un vienlaikus sākta resoriskā pārbaude par iespējamu apzināti nepatiesu liecību sniegšanu un sabiedrības maldināšanu."
"Es no saviem vārdiem neatkāpjos!" uzsver Ginta
Ginta Jauns.lv norāda, ka par Valsts policijas ziņojumu ir šokēta un lēmumu grasās pārsūdzēt. "Man šobrīd ir jāizlasa lēmums, jāiepazīstas ar to un jāsaport, kā es varu savākt lietas materiālus, lai varētu šo sūdzību uzrakstīt. Ir vairāk nekā skaidrs, ka lēmums tiks pārsūdzēts, jo es no saviem vārdiem neatkāpjos!" uzsver sieviete.
Jautāta, kādēļ neziņoja policijai par notikušo uzreiz pēc uzbrukuma, Ginta atbild, ka tam bija divi iemesli. "Pirmkārt, jau man bija šausmīgs šoks. Cilvēkam, kurš man tovakar piesteidzās klāt, es pastāstīju, ka vērsīšos policijā. Un ja jau viņi (VP) pēc trīs nedēļām neko nav spējuši atklāt, nedomāju, ka tur kaut kas pamainītos, ja būtu zvanījusi naktī."
"Otrkārt, kad es nonācu mājās, nākamajā rītā es sazinājos ar visiem saviem draugiem un paziņām, lai pastāstītu, kas ir noticis," pauž Ginta. "Svētdien [28. jūnijā] domāju atgūties, attiecīgi arī ieliku drēbes izmazgāt, jo tomēr viņi... pieskārās. Un man bija plāns doties uz policijas iecirkni pirmdien, plkst. 9.00. Bet tad vakarā mani sazvanīja Valsts policijas pārstāvji, un viņi piedāvāja svētdienas vakarā pie manis atbraukt," pauž Ginta, norādot, ka viņa šim piedāvājumam nekavējoties piekritusi, un līdz ar to iesniegums tika uzrakstīts svētdienas vakarā.
Sieviete piebilst, ka dienas laikā par pieredzēto ievietoja publikāciju vietnē "X", jo viņa izjuta milzīgu sašutumu par notikušo. "Dzīvojot vairāk nekā 20 gadus Rīgā, man neviens nav "piesējies" vai uzmācies. Neviens. Līdz ar to, tas bija ļoti, ļoti nepatīkams moments."
Ginta norāda, ka viņai pārsteidzošs šķiet arī Valsts policijas apgalvojums par to, ka "tika izņemti un pārskatīti pilsētvidē pieejamie video ieraksti un viņas norādītie apstākļi par seksuāla rakstura darbību veikšanu nav apstiprinājušies". "Rīgā, cik man zināms, ir ļoti daudz vietu - vairāki simti vietu, kur ir izvietotas šīs kameras. Tas bija viens no maniem mierinājumiem, ka viņi vismaz kaut ko redzēs - ja ne pašu uzbrukuma brīdi, tad vismaz šos vīriešus. [...] Man ir ļoti daudz jautājumu tiesībsargājošajām iestādēm par to, ka nevienā kamerā nekas nav konstatēts!" pauž sieviete, norādot, ka viņa jau iepriekš tikusi brīdināta, ka šis viss esot cīņa ar vējdzirnavām.
Gintas atbilde tiem, kas apgalvo, ka viņas piedzīvotais esot izdomājums
Vairāki cilvēki sociālajos tīklos pēc Valsts policijas ziņojuma norādījuši, ka Gintas paustais varētu būt izdomājums, bet Gintai par to sakāmi sekojoši vārdi: "Ja viņi tiešām spējīgi tik tālu aizdomāties, ka to varētu izdomāt, tad lai viņi turpina tā domāt. Es šādiem komentāriem negribu tērēt laiku. Es varu atbildēt par saviem vārdiem."
"Viņi [cilvēki sociālajos tīklos] mēģina arī sniegt nepatiesu informāciju, cenšoties sasaistīt mani ar partiju, kurā es vairākus gadus jau neesmu [Ginta 2020. gada Rīgas domes vēlēšanās kandidēja no saraksta Nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK", Latvijas Reģionu Apvienība], norādot, ka šis esot PR gājiens. [Vēlos šiem cilvēkiem teikt], lai viņi vispirms iepazīstās ar informāciju. Ne es kandidēju vēlēšanās, ne es esmu kādas partijas biedre vai atbalstītāja."
Rezumējot Ginta vēlreiz uzsver, ka viņa VP lēmumu grasās pārsūdzēt "Man šobrīd ir 10 dienas kriminālprocesā noteiktas termiņš, un tad skatīsimies, kas tur notiks tālāk!" uzsver sieviete.
Situāciju komentē Valsts policijas priekšnieks
Tajā pašā laikā jāpiemin, ka Valsts policijas priekšnieks Armands Ruks šodien sniedza interviju raidījumam "Krustpunktā", kuram norādīja, ka šāda veida iespējamie noziegumi tiek izskatīti prioritāri,jo šādos gadījumos kādu pielaidību vai paviršību nedrīkst pieļaut".
"Šeit pat nav runa, ka par to, ka [ziņojums] neapstiprinājās, bet mēs esam pierādījuši, ka tas nav noticis. Jau no pirmās dienas mēs esam iesaistījuši arī prokuratūru. Šeit ir, protams, runa, ka arī ar tehniskajiem līdzekļiem tika fiksēti fakti, kas ir diezgan pieejami Rīgas centrā un Vecrīgā. Šobrīd jāskaidro tie motīvi, kāpēc tā informācija sniegta savādāka," norāda Ruks.