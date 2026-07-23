Aļģu "ziedēšanas" laikā Mūsā nav ieteicams peldēties
No Lietuvas Mūsas upe līdz Bauskai atnesusi intensīvu aļģu “ziedēšanu”, ko veicinājis ar slāpekli un fosforu bagāts, sasilis ūdens HES ūdenskrātuvēs. Pašvaldība kopā ar atbildīgajām iestādēm veic pārbaudes un aicina pagaidām nepeldēties un nedzirdināt mājdzīvniekus ar upes ūdeni.
Pagājušās nedēļas beigās no Lietuvas pa Mūsas upi līdz Bauskai nonācis “ziedošs” ūdens. Lietavas, kas nesen skāra Mūsas upes baseina ūdensteces Lietuvā, izraisīja uz Mūsas uzpludināto HES ūdenskrātuvju ūdens pārplūdi, kur stāvošā un uzsilušā ūdenī jau masveidā bija savairojušās aļģes, skaidro Bauskas novada pašvaldības vides speciālists Valērijs Gabrāns. Pirms tam dzidrais Mūsas ūdens pagājušās nedēļas beigās saduļķojās un kļuva zaļgandzeltens pie valstu robežas un Uzvaras ciema, vēlāk jau pie Bauskas un Lielupē.
‘’Cēlonis ir ar biogēnām vielām – slāpekli un fosforu – pārsātināts ūdens, kas karstās vasarās samērā seklās stāvošās ūdenstilpēs sasilst līdz kritiskai temperatūrai, un notiek aktīvs bioloģisks process, kura rezultātā savairojas milzīgs daudzums dažādu aļģu – zaļaļģu un zilaļģu,’’ norāda V. Gabrāns.
Par situāciju Mūsas upē Bauskas novada pašvaldība ir saziņā ar Valsts vides dienestu un Veselības inspekciju. Bauskas apvienības pārvalde vērsusies pie Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" laboratorijas, kas 23. jūlijā peldvietā pie Bauskas stadiona paņems paraugus mikrobioloģiskajai analīzei. Par analīzes rezultātiem informēsim.
Vides speciālists uzsver - ūdens ‘’ziedēšana’’ nav saistīta ar upes pļaušanas darbiem, ko pašvaldība 17. jūlijā uzsākusi peldētavā pie stadiona. Tur notiek nevis upes gultnes tīrīšana, bet tikai pļaušana un izpļautās ūdensaugu masas izvākšana, kā tas jau darīts iepriekšējās vasarās.
Ūdens ‘’ziedēšana’’ ir pārejoša parādība, nereti bez paliekošām sekām ūdens iemītniekiem un augiem. Paredzams, ka nedēļas vai divu laikā ūdens skaidrosies. Situāciju normalizē arī vēsais laiks un nokrišņi, kas tiek prognozēti šonedēļ.
Pašvaldība aicina iedzīvotājus sekot līdzi ūdens stāvokļa izmaiņām Mūsas upē un aļģu ‘’ziedēšanas’’ laikā neiesaka nedz peldēties, nedz ar upes ūdeni dzirdināt mājdzīvniekus.