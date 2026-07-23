Politika
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Lavrovs pēc tikšanās ar Rubio: "Nav pieļaujama Ukrainas uzpumpēšana ar ieročiem"
ASV valsts sekretārs Marko Rubio ceturtdien Filipīnu galvaspilsētā Manilā tikās ar Krievijas ārlietu ministru Sergeju Lavrovu. Tikšanās notika ASEAN ārlietu ministru sanāksmes laikā, un tās galvenā tēma bija Krievijas karš Ukrainā.
ASV Valsts departaments informējis, ka amatpersonu sarunās apspriesta ASV un Krievijas attiecību nākotne, kā arī nepieciešamība izbeigt karu Ukrainā.
Savukārt Krievijas Ārlietu ministrija paziņoja, ka Lavrovs sarunā izklāstījis Maskavas skatījumu uz situāciju frontē un atkārtoti iebildis pret Rietumu militārās palīdzības sniegšanu Ukrainai. Krievijas puse arī kritizēja Eiropas valstu politiku, nodēvējot to par destabilizējošu.
Aptuveni pusstundu ilgā tikšanās bija jau ceturtā Marko Rubio un Sergeja Lavrova divpusējā tikšanās kopš 2025. gada.
Krievijas Ārlietu ministrija arī apgalvoja, ka Lavrovs atkārtoti apliecinājis Maskavas gatavību konfliktu risināt politiskā un diplomātiskā ceļā.