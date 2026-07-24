“Arī dzīvniekiem pienākas cieņpilnas atvadas...” Latvijas ģimenes uzņēmums rada īpašas "mūža mājas" četrkājainajiem draugiem
Mājdzīvnieks daudziem cilvēkiem nav tikai dzīvnieks - tas ir ģimenes loceklis, uzticams draugs un ikdienas sabiedrotais. Tāpēc brīdis, kad no mīluļa jāatvadās, bieži vien ir ļoti sāpīgs. Tieši šādā dzīves brīdī Latvijas ģimenes uzņēmums “Lapki” vēlas cilvēkiem piedāvāt iespēju savus uzticamos draugus pavadīt pēdējā gaitā ar cieņu un mīlestību, izgatavojot īpašus zārciņus dzīvniekiem.
Uzņēmuma ideja radās aptuveni pirms gada, kad tā dibinātāju draugiem nomira kaķis. Toreiz viņi saskārās ar problēmu, par kuru daudzi cilvēki nemaz neaizdomājas - nebija iespējams atrast piemērotu un cienīgu veidu, kā atvadīties no sava mīluļa.
“Kad sākām pētīt, kas šajā jomā pieejams Latvijā, sapratām, ka izvēle ir ļoti ierobežota. Tā kā manam vīram jau daudzus gadus ir sava galdniecības darbnīca, radās doma pašiem izgatavot dzīvnieku zārciņus,” stāsta “Lapki” pārstāve.
Sākotnēji tā nebija iecere par biznesu. Tā bija vēlme palīdzēt cilvēkiem vienā no emocionāli grūtākajiem dzīves brīžiem - ļaut savam uzticamajam draugam aiziet ar mieru, cieņu un mīlestību.
Ne tikai zārciņš, bet piemiņas vieta
Lielākā daļa “Lapki” klientu ir kaķu un suņu saimnieki, kuri vēlas savam mīlulim nodrošināt skaistu un pārdomātu pēdējo mājvietu. Uzņēmums saskata iespēju nākotnē sadarboties arī ar veterinārajām klīnikām, zooveikaliem un dzīvnieku apbedīšanas pakalpojumu sniedzējiem, lai šāds risinājums būtu pieejamāks cilvēkiem visā Latvijā.
Uzņēmuma pārstāvji uzsver - zārciņš nav tikai priekšmets, kas saistās ar zaudējumu. Tas var kļūt par piemiņas simbolu, kur līdzās mīlulim tiek ievietota arī viņa iecienītākā rotaļlieta, sedziņa vai citas lietas, kas glabā kopā pavadīto laiku.
“Mēs neradām tikai zārkus. Mēs palīdzam cilvēkiem vienā no emocionāli grūtākajiem dzīves brīžiem atvadīties ar mieru, cieņu un mīlestību,” uzsver uzņēmuma pārstāve.
Stāsts par kaķi, kurš pats izvēlējās savu vietu
Uzņēmuma pārstāvjiem atmiņā ir palicis viens īpašs stāsts par kādu klienti, kura zārciņu savam kaķim pasūtīja vēl laikā, kad mīlulis bija dzīvs.
“Sākumā viņa pati baidījās no šāda lēmuma un domāja, vai tas nebūs pārāk skumji. Taču, kad zārciņš tika atvests mājās, notika kas pavisam negaidīts - kaķis pats tajā iekāpa, saritinājās un sāka tur gulēt. Vēlāk tā kļuva par viņa iecienītāko vietu gan atpūtai, gan rotaļām,” stāsta uzņēmumā.
Kliente vēlāk atzinusi, ka šī pieredze mainījusi viņas skatījumu. Zārciņš vairs nebija tikai simbols gaidāmajai šķiršanās sāpēm, bet gan vieta, kas bija piepildīta ar drošību, mieru un kopā pavadītiem mirkļiem.
“Šis stāsts ļoti spilgti parāda, ka mūsu darbs ir daudz vairāk nekā tikai produkta izgatavošana,” atzīst “Lapki”.
Sabiedrības attieksme pret mājdzīvniekiem mainās
Uzņēmums darbojas tikai pirmo gadu, tāpēc vēl nav iespējams objektīvi izvērtēt ilgtermiņa tirgus tendences. Tomēr jau šobrīd “Lapki” redz, ka cilvēku attieksme pret mājdzīvniekiem mainās.
Arvien vairāk ģimeņu savus dzīvniekus uztver kā pilntiesīgus ģimenes locekļus, un līdz ar to pieaug arī vēlme parūpēties par cieņpilnu atvadīšanos.
“Mēs ticam, ka sabiedrībā pakāpeniski pieaug izpratne par to, ka arī mājdzīvnieks ir pelnījis skaistu un cienīgu piemiņu,” norāda uzņēmumā.
Ģimenes uzņēmums ar lielu rūpību katrā detaļā
“Lapki” ir ģimenes uzņēmums, kurā katram ir sava atbildības joma. Vīrs rūpējas par ražošanu, konstrukciju, materiālu izvēli un izstrādājumu kvalitāti, savukārt sieva atbild par dokumentāciju, klientu komunikāciju, sociālajiem tīkliem un uzņēmuma attīstību.
Pašlaik zārciņu krāsošana tiek veikta sadarbībā ar uzticamu partneri, kurš nodrošina profesionālu un kvalitatīvu apdari. Vienlaikus uzņēmums paplašina savu darbnīcu, lai nākotnē visu izgatavošanas procesu - no pirmās detaļas līdz gatavam izstrādājumam - varētu pilnībā veikt paši.
“Šis uzņēmums ir mūsu kopīgi radīts un attīstīts projekts, kurā katrs izstrādājums top ar lielu atbildību un rūpību,” stāsta uzņēmuma pārstāve.
Plāno piedāvājumu papildināt
Nākotnē uzņēmums plāno paplašināt savu piedāvājumu, izgatavojot arī personalizējamas pelnu urnas. Tāpat ilgtermiņā uzņēmums vēlas izstrādāt lielāka izmēra zārciņus, lai palīdzētu arī lielo suņu saimniekiem.
Uzņēmuma pārstāvji aicina cilvēkus nebaidīties runāt par šo tēmu, jo mīlestība pret mājdzīvnieku nebeidzas brīdī, kad viņš aiziet.
“Arī pēdējā atvadīšanās ir daļa no šīs mīlestības. Mēs ticam, ka cieņpilna atvadīšanās palīdz ne tikai godināt mīluļa piemiņu, bet arī pašiem saimniekiem vieglāk iziet cauri sēru posmam,” saka uzņēmumā.