Politika
Šodien 10:45
Eiropas Savienība vienojas par jaunu sankciju paketi pret Krieviju
Eiropas Savienības dalībvalstis ceturtdien panākušas vienošanos par jaunu sankciju paketi pret Krieviju, atsaucoties uz diplomātiskajiem avotiem, vēsta AFP.
Tā ir jau 21. Eiropas Savienības sankciju kārta, kuras mērķis ir pastiprināt spiedienu uz Maskavu saistībā ar tās karu Ukrainā.
Vienošanās panākta pēc vairāku nedēļu sarunām.
Jaunā sankciju kārta nav tik stingra, kā bija iecerēts sākotnēji. Šajā sankciju kārtā iesaldēts naftas cenu griestu līmenis.