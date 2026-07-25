Jūrmalas bibliotēkās pieejama pielāgotā literatūra
Jūrmalas Centrālā bibliotēka sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku piedāvā pielāgotās literatūras krājumu, kas nodrošina piekļuvi grāmatām un žurnāliem dažādos formātos, informē pašvaldība.
Šī iniciatīva paplašina bibliotēkas pieejamību un sniedz iespēju baudīt lasīšanu ikvienam, kam tradicionālie drukātie izdevumi nav piemēroti vai sagādā grūtības.
Pielāgotā literatūra ietver grāmatas palielinātā drukā, vieglajā valodā, Braila rakstā, kā arī audiogrāmatas MP3 formātā. Šie izdevumi ir paredzēti cilvēkiem ar redzes traucējumiem, senioriem, personām ar funkcionāliem ierobežojumiem vai lasītājiem, kuriem nepieciešams vienkāršāks un ērtāks lasīšanas veids.
Grāmatas palielinātā drukā ar lielākiem un vieglāk salasāmiem burtiem ir īpaši piemērotas cilvēkiem ar redzes grūtībām. Savukārt grāmatas vieglajā valodā palīdz tiem, kuri apgūst latviešu valodu vai kuriem ir grūtības lasīt un izprast tekstu.
Jūrmalas bibliotēkās pieejami populāru autoru darbi palielinātā drukā – Daces Judinas, Daces Rukšānes, Zanes Nuts, Dzintara Tilaka, Lias Guļevskas, Leldes Kovaļovas, Ērikas Šmeļkovas un citu autoru grāmatas. Audiogrāmatu klāstā ir žurnāls “Doma”, Daces Rukšānes romāns “Lu-Lu un Eņģelis”, Rutas Šepetis romāns “Man tevi jānodod” un Zanes Eniņas grāmata “Pārziemot Āzijā”. Braila rakstā pieejama Anatolija Danilāna un Pētera Struberga grāmata “Dakteri un šamaņi”, Andras Neiburgas “Stāsts par Tilli un suņuvīru”. Vieglajā valodā ir lasāma “Ilustrētā recepšu grāmata” un Annas Brigaderes luga “Maija un Paija”.
Pielāgotā literatūra pieejama reģistrētiem lasītājiem Jūrmalas Centrālajā bibliotēkā un visās tās filiālbibliotēkās. Bibliotēku darbinieki palīdzēs izvēlēties piemērotākos izdevumus un sniegs konsultācijas par piekļuvi datubāzei BALSS.