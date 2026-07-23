Latvijas robežsargiem saspringta diennakts - apturēti 140 robežpārkāpēji
Trešdien, 22. jūlijā, Valsts robežsardze novērsusi 140 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas – Baltkrievijas valsts robežu, kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 8553 cilvēki.
Aizvadītajā diennaktī uz ārējām robežām un valsts iekšienē kopumā konstatēti 50 likumpārkāpēji, no kuriem deviņi pārkāpumi fiksēti tieši uz ārējās robežas.
Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā robežsargi atklāja personu, kas, pēc paša teiktā, ir Gambijas pilsonis, taču robežkontrolei uzrādīja viltotu Vācijas nepilsoņa ceļošanas dokumentu. Dokumentā ievietotā fotogrāfija neatbilda tā uzrādītājam, tādēļ par identitātes slēpšanu un viltota dokumenta izmantošanu sākts kriminālprocess.
Tikmēr diviem ārvalstniekiem liegta ieceļošana Latvijā. Lidostas "Rīga" robežkontroles punktā Turcijas pilsonis nespēja pamatot savas ieceļošanas un uzturēšanās mērķi, savukārt Grebņevas robežkontroles punktā Ukrainas pilsonim ieceļošana atteikta drošības apsvērumu dēļ. Abi ārvalstnieki nosūtīti atpakaļ uz izceļošanas valsti.
Robežsargi konstatēja arī uzturēšanās noteikumu pārkāpumus. Lidostā "Rīga" divi ārvalstnieki – Uzbekistānas un Gruzijas pilsoņi – bija pārsnieguši atļauto uzturēšanās termiņu vai uzturējušies Šengenas zonā bez derīgiem dokumentiem.
Savukārt imigrācijas kontroles laikā valsts iekšienē ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti vēl 19 personām – 16 Ukrainas, kā arī pa vienam Latvijas, Kazahstānas un Nigērijas pilsonim.