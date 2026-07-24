Latvijā meklēs kokus ar nozīmīgu un interesantu stāstu
Jau sesto reizi Latvijas Mežu sertifikācijas padome un Latvijas Meža īpašnieku biedrība aicina iesaistīties konkursa “Eiropas Gada koks Latvijā 2026” – palīdzēt apzināt īpašus kokus ar nozīmīgiem, interesantiem vai līdz šim mazāk zināmiem stāstiem, bet nešaubīgi ar nozīmīgu vietu Latvijas kultūrvēsturiskā mantojuma un dabas vērtību saglabāšanā.
Iespējams Jums ir zināms koks, kas saistīts ar kādu vēsturisku notikumu, ievērojamu personību, vietējo tradīciju, nostāstu vai īpašām iedzīvotāju atmiņām. Šis konkurss ir iespēja šādus stāstus saglabāt, izcelt un darīt zināmus plašākai sabiedrībai arī ārpus Latvijas.
Konkursa mērķis ir mudināt cilvēkus iesaistīties vietējā vides un kultūras mantojuma izzināšanā un saglabāšanā, daloties ar interesantiem un nozīmīgiem, varbūt aizmirstiem un pat iepriekš nedzirdētiem stāstiem par kokiem, kas ir neatņemama mūsu dzīves, dabas, ainavas, valsts un vēstures daļa.
Latvijā ir oficiāli saskaitīti 6 675 600 290 koki.*
Konkurss “Eiropas Gada koks” Eiropas valstīs notiek kopš 2002. gada, un to organizē ar mežu, zemi, vidi un vēsturi saistītas organizācijas. Latvijas Mežu sertifikācijas padome un Latvijas Meža īpašnieku biedrība turpina tradīciju godināt īpašos kokus arī Latvijā un nest to stāstus ārpus mūsu valsts robežām.
Informāciju par koku un tā stāstu var iesūtīt līdz 15. septembrim.
Latvijas konkursa uzvarētāju noteiks sabiedrības balsojums, kas plānots šoruden. Koks, uzvarētājs, kā ierasts, nākamgad piedalīsies Eiropas Gada koka konkursā.
Vairāk informācijas par Eiropas Gada koku Latvijā, piedalīšanos un iepriekšējo gadu rezultātiem www.eiropasgadakoks.lv