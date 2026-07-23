Aicina piedalīties konkursā “Sakoptākais īpašums” 2026
Tukuma novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus piedalīties konkursā “Sakoptākais īpašums Tukuma novadā”, kura mērķis ir veicināt sakoptas, estētiski pievilcīgas un iedvesmojošas vides veidošanu visā novada teritorijā.
Konkursā aicināts piedalīties ikviens pilsētas vai pagasta iedzīvotājs, kurš lepojas ar savu skaisto, sakopto īpašumu un vēlas šo skaistumu parādīt arī cietiem. Lai piedalītos konkursā, nepieciešams līdz šā gada 24. jūlijam aizpildīt elektronisko pieteikumu anketu.
Dalībai konkursā īpašumu var pieteikt pats īpašnieks vai tā pārstāvis. Izņēmums ir pašvaldības iestādes, kuras var pieteikt savu pārstāvēto iestādi.
Īpašumus vērtēs speciāli izveidotas komisijas, kas īpašumu apskati veiks līdz 1. septembrim. Pirms pieteiktā īpašuma apskates, organizatoru pārstāvji sazināsies ar īpašnieku, lai saskaņotu apskates laiku.
Konkursā pieteiktos īpašumus komisija vērtēs šādās kategorijās:
- Sakoptākais individuālais īpašums vai viensēta;
- Sakoptākais daudzdzīvokļu māju īpašums vai cita sabiedriska koplietošanas teritorija;
- Sakoptākā biznesa vide;
- Gaisa dārzs.
Komisija pēc saviem ieskatiem var izvirzīt papildus objektus speciālo balvu saņemšanai par sevišķu un oriģinālu vides objektu.
Jautājumu un neskaidrību gadījumā aicinām sazināties ar Tukuma novada pašvaldības ainavu arhitekti Maiju Fogeli pa tālruni <26306090> vai e-pastu maija.fogele@tukums.lv.
Piedalieties konkursā un ļaujiet novērtēt savu ieguldījumu vides sakopšanā un labiekārtošanā, vienlaikus iedvesmojot arī citus rūpēties par mūsu novada kopējā tēla veidošanu!