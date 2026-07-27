Vai jāsāk uzmanīties? Skaidrojam, kādēļ Kremļa propaganda pēdējā laikā tik aktīvi vēršas pret Baltiju
Pēdējās nedēļās Krievijas propagandas mašīna arvien aktīvāk vērš uzmanību uz Baltijas valstīm.
Daži novērotāji tajā saskatīja iespējamo hibrīduzbrukuma sagatavošanu, taču, visticamāk, runa ir par informatīvo operāciju, kuras mērķis ir novērst uzmanību no Ukrainas panākumiem karā pret agresoru.
Jauns izgudrojums
Pēdējais Krievijas propagandas izgudrojums ir stāsts par to, ka Baltijas valstu varas iestādes gatavojas krievvalodīgo iedzīvotāju masveida deportācijām. Pirmais šo paziņojumu izplatījis Krievijas Ārlietu ministrijas Daudzpusējās sadarbības cilvēktiesību jomā departamenta direktors Grigorijs Lukjancevs.
"Baltijas valstis atklāti gatavojas krievvalodīgo iedzīvotāju masveida deportācijai, acīmredzot cerot šādā veidā galīgi atrisināt “krievu jautājumu” un bezprecedenta, īpaši 21. gadsimtā, masu bezvalstniecības problēmu savās teritorijās," sacīja Lukjancevs, prezentējot ziņojumu par cilvēktiesību situāciju atsevišķās valstīs.
Protams, Krievijas Federācijas varas iestāžu apgalvojumi par cilvēktiesību pārkāpumiem citās valstīs ir pati par sevi amizanta tēma. Taču šajā gadījumā ar absurdiem apgalvojumiem par kaut kādām deportācijām ES valstīs nāca klajā Krievijas Federācijas Ārlietu ministrija – organizācija, kuras statusam it kā būtu jāizslēdz šādu muļķību izplatīšana visai pasaulei.
Bet, no otras puses, Krievijas diplomātiskā iestāde jau sen faktiski ir kļuvusi par propagandas ministriju, turklāt stāsti par mītiskajām “deportācijām” acīmredzami ir domāti ausīm, kas atrodas pašā Krievijā.
Sajauca krievvalodīgos ar nepilsoņiem
Iepriekš Krievijas Ārlietu ministrija paziņoja par nodomu vērsties ANO Starptautiskajā tiesā saistībā ar tās ieskatā “sistemātisku” etnisko krievu tiesību ierobežošanu Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Ministrijā apgalvoja, ka Baltijas valstu varas iestādes aizliedz krievu valodas lietošanu, pārraksta vēsturi un “īsteno represīvu iebiedēšanas politiku”.
"Visi mēģinājumi atrisināt domstarpības sarunu ceļā izrādījušies nesekmīgi. Tāpēc mums acīmredzot nāksies savas pretenzijas risināt tiesas ceļā," sacīja Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāvis.
Iepriekš arī Krievijas Valsts domē Baltijas valstis tika apsūdzētas par solījuma nepildīšanu nodrošināt taisnīgus dzīves apstākļus krievu iedzīvotājiem pēc PSRS sabrukuma. Valsts domes NVS lietu un sakaru ar tautiešiem komitejas priekšsēdētāja vietnieks Konstantīns Zatuļins apgalvoja, ka jau no paša sākuma neatkarīgajās republikās tika ieviests nepilsoņu statuss. Viņš arī kļūdaini (apzināti vai nezināšanas dēļ) norādīja, ka cilvēki ar šādu statusu veido 30% Igaunijas un 40% Latvijas iedzīvotāju, sajaucot krievvalodīgos ar nepilsoņiem.
Patiesībā Latvijā ir aptuveni 162 tūkstoši nepilsoņu jeb 8,8% iedzīvotāju, bet Igaunijā nepilsoņi veido aptuveni 4,3% iedzīvotāju.
Demaršs Maskavā
Tajā pašā laikā Krievijā turpina izplatīt vēl vienu izdomājumu – ka Baltijas valstis esot atvērušas savu gaisa telpu Ukrainas bezpilota lidaparātiem, kuri lido Sanktpēterburgas un Krievijas ostu virzienā Somu līcī.
Baltijas valstīs šo apgalvojumu uztvēra nopietni. Latvijas, Igaunijas un Lietuvas vēstniecību pagaidu pilnvarotie lietveži Maskavā kopīgā demaršā Krievijas Ārlietu ministrijā kategoriski noraidīja apgalvojumus, ka Baltijas valstu gaisa telpa tiek izmantota bezpilota lidaparātu uzbrukumiem mērķiem Krievijā.
Vēstniecību pārstāvji uzsvēra, ka Baltijas valstis nekad nav devušas atļauju izmantot savu gaisa telpu bezpilota lidaparātu uzbrukumiem Krievijas teritorijā.
Neraugoties uz to, ka Latvija, Igaunija un Lietuva dažādos līmeņos konsekventi paudušas savu nostāju, Krievijas puse turpina izplatīt melus un saasināt situāciju, uzsver Latvijas Ārlietu ministrija.
"Baltijas valstis noraida Krievijas apgalvojumus kā pilnīgi nepamatotus. Bezpilota lidaparātu ielidošana Baltijas valstu gaisa telpā ir Krievijas izvērstā pilna mēroga agresijas kara pret Ukrainu sekas," norāda Ārlietu ministrija.
Pagaidu pilnvarotie lietveži noraidīja arī citus nepatiesus apgalvojumus par Baltijas valstīm, ko pēdējā laikā izplatījuši Krievijas Ārlietu ministrijas pārstāvji. Viņi uzsvēra, ka Latvija, Igaunija un Lietuva nodrošina tiesiskuma principu pilnīgu ievērošanu attiecībā uz visiem saviem iedzīvotājiem.
Neērti jautājumi
Acīmredzot šādi Krievija reaģē uz Ukrainas sekmīgajiem triecieniem dažādām naftas pārstrādes rūpnīcām un infrastruktūras objektiem Krievijā.
Krievijas iedzīvotājiem sākuši rasties neērti jautājumi – kā Ukrainas bruņotie spēki tik viegli spēj dot triecienus tūkstošiem kilometru dziļi Krievijas teritorijā? Līdz šim taču viņiem tika stāstīts, ka Krievijas armija ir varena un neuzvarama. Parādījušās arī šaubas par prezidenta Vladimira Putina nekļūdīgumu. Cilvēki stundām ilgi stāv rindās pēc degvielas, jo Ukrainas spēku regulārie triecieni Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām radījuši degvielas piegāžu problēmas. Bet kara sākumā sabiedrībai tika solīta īslaicīga militāra operācija ar ekspedīcijas korpusa spēkiem pret dumpiniekiem kādā tālā kolonijā.
Izskaidrot šo neērto situāciju uzņēmusies propaganda, kuras priekšgalā jau ilgstoši darbojas Krievijas Ārlietu ministrija. Skaidrojums ir vienkāršs un pilnībā atbilst iepriekšējiem Kremļa naratīviem: "Mēs karojam nevis pret Ukrainu, bet pret visiem Rietumiem, kuri mums uzbrukuši tāpēc, ka mēs esam tik vareni. Ja nebūtu Rietumu palīdzības, mēs jau sen būtu Kijivā."
Ar šādu skaidrojumu iespējams attaisnot jebkuru militāru neveiksmi, un pēdējā laikā to Krievijai kļūst arvien vairāk. "Ukrainas droni sasniedza mērķus pie Sanktpēterburgas? Tas tāpēc, ka Baltijas valstis tiem atvēra tiešu ceļu!" Un tamlīdzīgi.
Sāpīga reakcija
Kā nesen paziņoja Igaunijas Aizsardzības spēku Izlūkošanas centra vadītājs pulkvedis Antss Kiviselgs, Krievija sāpīgi reaģē uz Ukrainas sekmīgajiem tāla darbības rādiusa triecieniem, izmantojot naidīgu pret Rietumiem vērstu retoriku, ko pavada draudi un demagoģija. "Galvenais pārmetums ir tāds, ka Ukrainas panākumu iemesls ir Rietumu palīdzība un atbalsts," uzskata Kiviselgs, un šim vērtējumam ir grūti nepiekrist.
Pēc Igaunijas eksperta teiktā, šādu naidīgu informatīvo kampaņu ietvaros Krievija regulāri vēršas pret Baltijas valstīm un Somiju, apgalvojot, ka šīs valstis ļauj Ukrainai izmantot savu gaisa telpu triecieniem Krievijai. Tāpat tiek izplatīti apgalvojumi par Baltijas valstu nodomu masveidā izraidīt krievvalodīgos iedzīvotājus un par iespējamu kodolieroču izvietošanu Lietuvā vai Somijā.
Turklāt Kremlis arvien biežāk paziņo, ka vairs neesot runa par “speciālo militāro operāciju”, bet gan par pilna mēroga karu, jo vairākas Eiropas valstis un ASV sniedz Ukrainai informāciju, izlūkdatus, ekipējumu un bruņojumu.
"Šajā kontekstā jāvērtē arī pēdējā laikā publiski apspriestās tēmas par iespējamām Krievijas provokācijām un pat militāriem gatavošanās pasākumiem Baltijas valstu virzienā. Tomēr pašlaik tas drīzāk uzskatāms par Krievijas izvērstā informatīvā kara sastāvdaļu, kuras mērķis ir ietekmēt Rietumu sabiedrisko domu. Joprojām neredzam nekādas pazīmes, ka Krievija tuvākajā laikā gatavotos militārai operācijai Baltijas valstīs vai šajā reģionā," secināja Igaunijas izlūkdienesta pārstāvis.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas "Vai jāsāk uzmanīties? Skaidrojam, kādēļ Kremļa propaganda pēdējā laikā tik aktīvi vēršas pret Baltiju" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.