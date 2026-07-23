Krāpnieki izmanto viltus ziņu portālus un amatpersonu tēlus - policija brīdina par jaunu krāpniecības shēmu
Valsts policija brīdina, ka atklāta jauna krāpnieciska interneta vietne, kurā publicēts viltus raksts ar nelikumīgi izmantotu kādas valsts amatpersonas identitāti.
Krāpnieki arvien biežāk izmanto sabiedrībā pazīstamu cilvēku vārdus un tēlus, kā arī atdarina populārus ziņu portālus, lai pārliecinātu iedzīvotājus ieguldīt naudu neeksistējošās investīciju platformās.
Policija norāda, ka vietne ir veidota tā, lai vizuāli atgādinātu īstu ziņu portālu, savukārt publikācijā radīts maldinošs iespaids, ka amatpersona it kā reklamē investīciju platformu un aicina tajā ieguldīt līdzekļus. Likumsargi uzsver – šī informācija ir pilnībā izdomāta, un viss liecina, ka gan raksta, gan vizuālo materiālu sagatavošanā izmantotas mākslīgā intelekta tehnoloģijas.
Jauns.lv jau iepriekš vēstīja, ka krāpnieki izmanto populāru ziņu portālu, piemēram, “jauns.lv”, “Delfi” un “LSM”, vizuālo identitāti, lai ievilinātu cilvēkus lamatās un iztukšotu viņu bankas kontus.
Lai piesaistītu potenciālo upuru uzmanību, krāpnieki izmanto skaļus un sensacionālus virsrakstus, kā arī izdomātus veiksmes stāstus. Šādi tiek radīta uzticamības sajūta un mudināts noticēt, ka pazīstamas amatpersonas vai citas sabiedrībā zināmas personas guvušas ievērojamu peļņu no konkrētās investīciju platformas.
Valsts policija atgādina, ka līdzīgas shēmas nav nekas jauns. Bieži vien iedzīvotāji pie krāpniekiem nonāk paši, noklikšķinot uz reklāmām sociālajos tīklos un aizpildot pieteikuma anketu. Pēc tam ar cilvēku sazinās viltus brokeri, kuri cenšas panākt piekļuvi bankas kontiem vai pārliecināt veikt pārskaitījumus. Atsevišķos gadījumos cietušo vārdā tiek noformēti arī aizdevumi.