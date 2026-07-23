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Meklē 2010. gadā dzimušo Daniellu Orehovu, pēdējo reizi manīta Ķekavas novada Valdlaučos
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Rīgas Austrumu pārvalde meklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Daniellu Orehovu, kura šā gada 22. jūlijā ap pulksten 18.40 izgāja no adreses Ķekavas novada Valdlaučos un devās uz Rīgas centru.
Līdz šim jaunietes atrašanās vieta nav zināma.
Pazīmes: augums 164 cm, gari, brūni mati. Bija ģērbusies melnā džemperī ar kapuci, melnās džinsa biksēs, melnos “Nike” apavos. Līdzi bija melna plecu soma.
Valsts policija aicina aplūkot jaunietes attēlu un atsaukties ikvienu, kurš zina viņas atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!