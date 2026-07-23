Atrasta Ķekavas novadā pazudusī Daniella Orehova
112
Papildināts:Šodien 13:39

Atrasta Ķekavas novadā pazudusī Daniella Orehova

Ziņu nodaļa

Jauns.lv

Seko Jauns.lv Google

Valsts policija ziņo, ka 2010. gadā dzimusī Daniella Orehova ir veiksmīgi atrasta.

Atrasta Ķekavas novadā pazudusī Daniella Orehova...

Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja sievietes meklēšanā. Jau ziņots, ka Daniella šā gada 22. jūlijā ap pulksten 18.40 izgāja no adreses Ķekavas novada Valdlaučos un devās uz Rīgas centru un pazuda bez vēsts.Pazīmes: augums 164 cm, gari, brūni mati. Bija ģērbusies melnā džemperī ar kapuci, melnās džinsa biksēs, melnos “Nike” apavos. Līdzi bija melna plecu soma.

Tēmas

Valsts policija meklēValsts policijaNike

Citi šobrīd lasa