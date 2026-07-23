112
Vakar 09:47
Papildināts:Šodien 13:39
Atrasta Ķekavas novadā pazudusī Daniella Orehova
Valsts policija ziņo, ka 2010. gadā dzimusī Daniella Orehova ir veiksmīgi atrasta.
Valsts policija izsaka pateicību visiem, kas palīdzēja sievietes meklēšanā. Jau ziņots, ka Daniella šā gada 22. jūlijā ap pulksten 18.40 izgāja no adreses Ķekavas novada Valdlaučos un devās uz Rīgas centru un pazuda bez vēsts.Pazīmes: augums 164 cm, gari, brūni mati. Bija ģērbusies melnā džemperī ar kapuci, melnās džinsa biksēs, melnos “Nike” apavos. Līdzi bija melna plecu soma.
#policijameklē bezvēsts prombūtnē esošo 2010. gadā dzimušo Daniellu Orehovu, kura 22. jūlijā ap pulksten 18.40 izgāja no adreses Ķekavas novadā, Ķekavas pagastā, Valdlaučos. Ja zini viņas atrašanās vietu, zvani 112! pic.twitter.com/dNRHtvOpvd— Valsts policija (@Valsts_policija) July 23, 2026