Eiropieši ceļo vairāk nekā jebkad, taču viena lieta šovasar ir būtiski mainījusies
Neraugoties uz augstākām cenām un ģeopolitisko spriedzi pasaulē, eiropiešu vēlme doties ceļojumos sasniegusi augstāko līmeni kopš 2020. gada. Vienlaikus cilvēki kļuvuši piesardzīgāki – biežāk izvēlas īsākus braucienus, rūpīgāk plāno izdevumus un retāk dodas vairākos ceļojumos gada laikā.
Tā liecina Eiropas Ceļojumu komisijas (European Travel Commission) jaunākais pētījums par ceļošanas noskaņojumu Eiropā.
Ceļot plāno vairāk nekā astoņi no desmit eiropiešiem
Pētījums rāda, ka 82% eiropiešu plāno ceļot no aprīļa līdz septembrim, kas ir par 10 procentpunktiem vairāk nekā pirms gada un augstākais rādītājs kopš pandēmijas.
Vislielākais pieaugums vērojams jauniešu vidū. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu ceļot gribētāju skaits 18–24 gadu vecuma grupā pieaudzis par 21%, bet 25–34 gadus veco vidū – par 16%.
Ceļojumi kļūst īsāki
Lai gan interese par ceļošanu ir rekordaugsta, mainās cilvēku paradumi. Visbiežāk iecerētais atvaļinājuma ilgums tagad ir četras līdz sešas naktis – šādu variantu izvēlas 38% aptaujāto. Savukārt nedēļu vai ilgākus braucienus (7–12 naktis) plāno mazāk cilvēku nekā pirms gada.
Arī ceļojumu skaits samazinās. Gandrīz četri no desmit eiropiešiem tuvāko sešu mēnešu laikā plāno doties tikai vienā ceļojumā, bet to cilvēku īpatsvars, kuri plāno ceļot vismaz divas reizes, ir sarucis.
Ceļotāji vairāk domā par izmaksām
Mainās arī ceļojumu budžeti. Arvien vairāk cilvēku vienam braucienam plāno tērēt līdz 1000 eiro, savukārt ceļotāju skaits, kuri gatavi izdot 1500 eiro vai vairāk, salīdzinājumā ar pagājušo gadu ir ievērojami samazinājies.
Lielākā daļa budžeta joprojām tiek atvēlēta naktsmītnēm, pēc tam – ēdienam un dzērieniem, kā arī aktivitātēm galamērķī. Savukārt interese par luksusa pieredzi kļūst mazāka.
Drošība kļuvusi svarīgāka par visu pārējo
Izvēloties galamērķi, cilvēki arvien biežāk vispirms domā par drošību. To kā galveno faktoru min 22% respondentu.
Svarīga ir arī stabila un patīkama laikapstākļu prognoze (15%), kā arī izdevīgi ceļojumu piedāvājumi (14%).
Vienlaikus 20% eiropiešu atzīst, ka viņu plānus ietekmē pieaugošās ceļojumu izmaksas, bet bažas par situāciju Tuvajos Austrumos gada laikā būtiski pieaugušas.
Populārākie galamērķi – Spānija un Vidusjūras valstis
Lielākā daļa eiropiešu arī šovasar izvēlas ceļot pa Eiropu – šādu ieceri pauduši 90% aptaujāto. Vispieprasītākie joprojām ir Dienvideiropas un Vidusjūras reģiona galamērķi.
Populārāko valstu saraksta augšgalā ir:
- Spānija (14%);
- Itālija (11%);
- Francija (8%);
- Grieķija (6%);
- Portugāle (6%).
Šīs valstis piesaista gan ar pludmales atpūtu, gan kultūras un pilsētu tūrismu.
Interesanti, ka arvien retāk ceļotāji izvēlas vienā braucienā apmeklēt vairākas valstis. Tā vietā pieaug interese vienas valsts ietvaros izpētīt vairākas pilsētas, dodot priekšroku lēnākam un padziļinātākam ceļošanas veidam.
Eiropas Ceļojumu komisijas prezidents Migels Sanss norāda, ka, neskatoties uz sarežģīto ekonomisko un ģeopolitisko situāciju, vēlme ceļot saglabājas ļoti augsta. Vienlaikus cilvēki kļuvuši pragmatiskāki – rūpīgāk izvērtē izmaksas, biežāk dod priekšroku īsākiem ceļojumiem un meklē labāko cenas un kvalitātes attiecību. Pēc viņa domām, pieaugošā interese iepazīt vienu valsti dziļāk paver jaunas iespējas tūrisma nozarei veidot daudzveidīgākus un savstarpēji saistītus maršrutus.