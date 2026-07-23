Sabiedrība
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Stāsts ar laimīgām beigām - Saldus novadā izglābti divi mežā apmaldījušies cilvēki
Saldus novadā trešdien veiksmīgi noslēdzās divu mežā apmaldījušos cilvēku meklēšana – glābēji viņus atrada un nogādāja drošībā, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD).
Plkst. 17.08 saņemts izsaukums uz Saldus novada Zvārdes pagastu, kur divi cilvēki bija apmaldījušies mežā. Sazinoties pa mobilo telefonu un izmantojot autocisternas skaņas signālus, cilvēkiem norādīts pareizais virziens izejai no meža. Pēc aptuveni stundas darbs notikuma vietā noslēdzās.
Savukārt vakar no rīta puses VUGD saņēma izsaukumu uz Ķekavas novada Daugmales pagastu, kur dzīvojamā konteinerī dega gāzes pievads nepilna kvadrātmetra platībā. Ugunsgrēka cieta cilvēks. Degšana likvidēta pirms VUGD ierašanās.
Vakar arī saņemts izsaukums uz Dienvidkurzemes novada Kazdangas pagastu, kur ugunsdzēsēji izglāba cilvēku no purvainā vietā iestiguša traktora