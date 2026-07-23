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Šodien 08:56
Pēdējā diennakts uz Latvijas ceļiem aizvadīta bez upuriem, bet ir cietušie
Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 127 ceļu satiksmes negadījumi, kuros ievainoti 19 cilvēki, liecina Valsts policijas apkopotā informācija.
Trešdien 11 cilvēki cieta avārijās Rīgas reģionā, pieci - Zemgalē, divi - Latgalē, bet viens - Kurzemē. Divi no cietušajiem bija velosipēdisti, bet četri - elektroskrejriteņu vadītāji.
Par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā policija vakar aizturējusi septiņus vadītājus. Visvairāk dzērājšoferu noķerts Rīgas apkārtnē un Zemgalē. Seši aizturētie vadītāji pie transportlīdzekļu stūres bija sēdušies tik nopietnā reibumā, ka viņiem piemērots kriminālsods, līdz ar to konfiscēs transportlīdzekli vai piedzīs transportlīdzekļa vērtību.
Savukārt par ātruma pārsniegšanu autovadītājiem vakar noformēti 165 protokoli. Trīs vadītāji sodīti par agresīvu braukšanu.