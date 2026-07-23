Tik lietaina vasaras pirmā puse dažviet Kurzemē vēl nebija piedzīvota
Pēc sausā pavasara Latvijā sekojis neierasti slapjš jūnijs un jūlijs. Vietām Kurzemē vasaras pirmā puse kļuvusi par lietaināko visā meteoroloģisko novērojumu vēsturē, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Pavasarī nokrišņu daudzums valstī vidēji bija tikai puse no normas, un šā gada pavasaris kļuva par otro sausāko novērojumu vēsturē - kopš 1924. gada. Arī periods no pērnā septembra līdz šā gada maijam Latvijā bija otrais sausākais kopš šādu mērījumu sākšanas.
Jūnijā daļā valsts nokrišņu daudzums saglabājās zem normas, bet Ventspils novada Vičakos jūnijs bija otrais lietainākais, Kuldīgā un Līvānu novada Sīļos - trešais lietainākais novērojumu vēsturē.
Īpaši lietains bija jūlija sākums - mēneša pirmajās desmit dienās desmit novērojumu stacijās tika pārsniegta visa jūlija norma, visvairāk lija Kurzemē. Jau līdz 21. jūlijam Ventspilī mēnesis kļuva par otro mitrāko, Pāvilostā un Stendē - par trešo mitrāko jūliju.
Lai gan jūlijs vēl nav beidzies, Ventspils novada Vičakos šis jau kļuvis par lietaināko jūnija - jūlija periodu novērojumu vēsturē, Liepājā un Ventspilī tas ir otrais lietainākais, Kuldīgā un Bauskā - trešais.
Stiprākās lietavas novērotas 8. un 20. jūlijā Ventspilī, kur nokrišņu daudzums diennaktī sasniedza 80 milimetrus, turklāt 20. jūlija pievakarē 60 milimetri nolija četrās stundās. Stendes novērojumu stacijā nokrišņu daudzums 20. jūlija vakarpusē sasniedza 40 milimetrus trīs stundās un 72 milimetrus astoņās stundās.
Šovasar Latvijā bijušas jau 25 dienas, kad kaut vienā novērojumu stacijā reģistrēti stipri nokrišņi - vismaz desmit milimetri diennaktī.