Ceturtdien atsevišķos rajonos gaidāms lietus, plašākie nokrišņi skars Kurzemi
Foto: Zane Bitere/LETA
Sabiedrība

Ceturtdien atsevišķos rajonos gaidāms lietus, plašākie nokrišņi skars Kurzemi

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Ceturtdien Latvijā debesis lielākoties klās mākoņi, atsevišķās vietās gaidāms lietus, liecina sinoptiķu prognozes.

Ceturtdien atsevišķos rajonos gaidāms lietus, plaš...

Lokāli gaidāms stiprs lietus, iespējams pērkona negaiss. Kurzemes dienvidrietumu daļā stiprs lietus gaidāms plašākā teritorijā.

Valdot lēnam vējam un bezvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +16..+21 grādam.

Rīgā caur mākoņiem uzspīdēs saule, iespējams lietus, vēja praktiski nebūs un gaiss iesils līdz +19 grādiem.

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