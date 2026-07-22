Zemkopības ministrs Augulis aicina zemniekus vērsties ar iesniegumiem LAD par lietavu nodarītajiem postījumiem
Zemkopības ministrs Uldis Augulis aicinājis zemniekus vērsties ar iesniegumiem Lauku atbalsta dienestā (LAD) par lietavu nodarītajiem postījumiem Talsu novadā.
"Iepazīstoties ar lietavu radītajām sekām Talsu novadā un pārrunājot turpmākos rīcības plānus, aicinu zemniekus vērsties ar iesniegumiem LAD par postījumiem!" vietnē "X" norādījis Augulis.
Iepazīstoties ar lietavu radītajām sekām 🇱🇻 Talsu novadā un pārrunājot turpmākos rīcības plānus, aicinu zemniekus vērsties ar iesniegumiem LAD par postījumiem! pic.twitter.com/Gu4zv0os80— Uldis Augulis (@uldisaugulis) July 21, 2026
Tikmēr Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) ceturtdien sasaucis ārkārtas komisijas sēdi par lietavu radīto seku novēršanu. "Pēc Talsu novada apmeklējuma kopā ar zemkopības ministru Uldi Auguli, rīt, 23. jūlijā, sasaucu Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdi," paudis Burovs.
"Šonedēļ intensīvo lietavu dēļ pirmdienas vakarā un naktī uz otrdienu ir nodarīti postījumi vairākās vietās Talsu novadā. Visvairāk ir cietusi Balgales pagasta Dursupe un Talsi. Ir bojāta un satiksmei slēgta Talsu - Jūrmalas šoseja pie Dursupes un vietējais ceļš Liepkalni – Stumbri. Balgales pagastā ir izveidojusies sarežģīta situācija spēcīgo lietavu un plūdu dēļ."
"Valsts autoceļš Dursupē ir pilnībā neizbraucams, jo ceļa klātne ir pārlūzusi. Ir norobežoti arī citi ceļu posmi, kuros konstatēti izskalojumi. Ārkārtas sēdē ir aicināti piedalīties pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, Latvijas valsts ceļi, Latvijas pašvaldību savienība kā arī Talsu novada vadība, kura sola uz sēdi sagatavot apkopojumu par radītajiem lietavu zaudējumiem un primāri veicamajiem darbiem," norāda Burovs.