Strīds par autostāvvietu sodiem: "Park Expert" atbild PTAC pārmetumiem
Autostāvvietu pakalpojumu kompānija SIA "Park Expert" noraida Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) pārmetumus par negodprātīgu komercpraksi, informēja "Park Expert" pārstāvji.
PTAC iepriekš informēja, ka ir sācis "Park Expert" komercprakses izvērtēšanu un aicina patērētājus būt īpaši uzmanīgiem, izmantojot šī pakalpojumu sniedzēja autostāvvietas. Izvērtēšana sākta, reaģējot uz strauji pieaugušo sūdzību un sniegto konsultāciju skaitu.
"Park Expert" savukārt nepiekrīt PTAC izplatītajai informācijai par negodprātīgu komercpraksi un uzskata to par "nomelnojošu un reputāciju graujošu, jo tā neatspoguļo patieso situāciju saistībā ar autostāvvietu lietošanas noteikumu pārkāpumiem".
Uzņēmums ir gatavs tikties ar PTAC vadību un Ekonomikas ministriju (EM), lai izskaidrotu izveidojušos situāciju un kopīgi meklētu risinājumus.
"Park Expert" norāda, ka 2026. gada 3. februārī parakstīja nozares memorandu par labās prakses principu ievērošanu autostāvvietu pakalpojumu sniegšanas jomā un ir apņēmies pildīt vadlīnijās noteiktos principus. Uzņēmums apgalvo, ka ievēro visas šajās vadlīnijās noteiktās prasības, nodrošinot arī papildu drošības un citus tehniskos risinājumus, lai veicinātu labu sadarbību ar patērētājiem.
"Park Expert" valdes loceklis Edgars Kalējs papildina, ka autostāvvietu lietošanas noteikumus nosaka zemes īpašnieks, norādot, cik bezmaksas laiks pienākas klientiem. "Daļā no tām šis laiks ir tikai piecas minūtes, kas saskan ar PTAC vadlīnijām, tāpēc cilvēkiem jābūt uzmanīgiem, lai savlaicīgi veiktu reģistrāciju un sāktu apmaksu," viņš skaidro, piebilstot, ka iesniegto sūdzību skaits pret kopējo darījumu skaitu ir ļoti mazs, nesasniedzot 1%.
Kompānijā apgalvo, ka PTAC publiski paustā informācija ir maldinoša un reputāciju graujoša, jo uzņēmums ir ievērojis vadlīnijās norādīto, ko var pierādīt ar videoierakstiem. Kalējs papildina, ka gadījumos, kad PTAC vēršas pie "Park Expert", uzņēmums sagatavo atbildes par saņemtajām sūdzībām, izskaidrojot notikušā apstākļus un to, kāpēc konkrētajā situācijā paredzēts sods par autostāvvietas izmantošanas noteikumu neievērošanu.
"Atšķirībā no citiem autostāvvietu apsaimniekotājiem, "Park Expert" gandrīz visos īpašumos ir videonovērošanas kameras, tāpēc uzņēmums var katru no situācijām precīzi aprakstīt pa minūtēm, atbildot uz jebkuras valsts iestādes jautājumiem," skaidro Kalējs.
"Park Expert" ir informējis PTAC, ka uzņēmums apņemas veikt dažādus pasākumus, lai uzlabotu situāciju. Tostarp līdz šā gada 1. septembrim plānots veikt visu autostāvvietu lietošanas noteikumu pārskatīšanu, izvērtējot to atbilstību spēkā esošajam tehniskajam regulējumam, nozares labās prakses principiem un saprotamības prasībām no vidusmēra patērētāja perspektīvas. Nepieciešamības gadījumā tiks precizēti arī atsevišķi noteikumu formulējumi, izceļot pamata informāciju.
Savukārt līdz 15. septembrim paredzēts veikt visu "Park Expert" autostāvvietu, kurās izmanto papildu transportlīdzekļu reģistrācijas kārtību, auditu, izvērtējot informatīvo norāžu redzamību, izvietojumu, salasāmību un pietiekamību. Līdz 1. oktobrim plānots pilnveidot klientu iesniegumu un iebildumu izskatīšanas procesu, izstrādājot vienotus iekšējos izvērtēšanas kritērijus.
Tāpat līdz šā gada 1. novembrim "Park Expert" izvērtēs iespējas pilnveidot automatizētās transportlīdzekļu uzskaites sistēmas darbību, tostarp izvērtējot tehniskus un procesuālus risinājumus, kas mazinātu pārpratumu iespējamību. Savukārt līdz 15. novembrim paredzēts organizēt klientu apkalpošanā un līgumsodu administrēšanā iesaistīto darbinieku profesionālās pilnveides pasākumus, aktualizējot profesionālās rūpības principa piemērošanu, patērētāju tiesību aizsardzības prasības, aktuālo tiesu praksi, kā arī memorandā un vadlīnijās ietvertos labās prakses principus.
PTAC aģentūru LETA iepriekš informēja, ka centrs vērtē "Park Expert" gadījumus, kad līgumsods piemērots uzreiz pēc noteiktā piecu minūšu termiņa beigām, ja patērētājs nav paguvis veikt apmaksu vai reģistrēt transportlīdzekli. Tiek vērtētas arī situācijas, kad līgumsods piemērots patērētājam, kurš jau atstāj autostāvvietas teritoriju.
Tāpat PTAC atzīmēja, ka īpašas bažas rada autostāvvietas pie ārstniecības iestādēm, kur cilvēkiem objektīvu apstākļu dēļ var būt nepieciešams ilgāks laiks, lai iepazītos ar noteikumiem, reģistrētu transportlīdzekli vai veiktu apmaksu.
No 2026. gada sākuma līdz 12. jūlijam PTAC ir saņēmis kopumā 277 sūdzības par autostāvvietu pakalpojumiem, tostarp 164 sūdzības jeb 59,2% ir par "Park Expert" darbību. Šis uzņēmums saņem aptuveni trīs līdz piecas reizes vairāk sūdzību nekā citi lielie tirgus dalībnieki, norādīja PTAC.
Līdzīga situācija vērojama arī sniegtajās konsultācijās - no 200 rakstveida konsultācijām 109 jeb 54,5% skāra "Park Expert" pakalpojumus, bet no 339 telefona konsultācijām 136 jeb 40,1% zvanu bija par "Park Expert" komercpraksi.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka "Park Expert" pagājušajā gadā strādāja ar 3,41 miljona eiro apgrozījumu, kas ir divas reizes vairāk nekā gadu iepriekš, bet uzņēmuma peļņa samazinājās par 27,4% un bija 107 426 eiro.
Uzņēmums reģistrēts 2019. gadā, un tā pamatkapitāls ir 2800 eiro. "Park Expert" kapitālā 40% pieder Kalējam, bet pa 30% - Zigmāram Urbānam un SIA "Elzeks", kuras īpašniece ir Aija Ansone.