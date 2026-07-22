Aizputē iemūžinās divas Latvijas mūzikas leģendas ar īpašiem muzikāliem soliņiem
Šā gada jūlijā Aizputē uzsākti darbi pie vides objektu uzstādīšanas un pilsētvides labiekārtošanas. Aizputes publiskajā telpā izvietos vēl divus muzikālos soliņus, kas veltīti Aizputē dzimušajām un Latvijā pazīstamajām personībām – ērģeļniekam Tālivaldim Deksnim un komponistam Pēterim Vaskam.
Atgādināsim, ka pirms diviem gadiem Aizputē pie muzeja izvietots pirmais šāda veida vides objekts – mūziķim Mārtiņam Freimanim veltīts muzikālais soliņš ar laternu. Ērģeļnieka Tālivalža Deksņa soliņš atradīsies Atmodas ielā 8 pa ceļam un Aizputes Sv. Jāņa luterāņu baznīci, savukārt komponista Pētera Vaska soliņu izvietos Kuldīgas ielā 24A netālu no Aizputes baptistu baznīcas.
Projektā paredzēts atjaunot arī strūklaku Atmodas ielā, kā arī pilnveidot divu koka tiltu dizainu, kas savieno Aizputes vēsturisko centru ar ainavisko atpūtas vietu uz saliņas līdzās stadionam.
Projekta kopējās izmaksas plānotas 51 650,00 EUR (piecdesmit viens tūkstotis seši simti piecdesmit eiro un 00 centi), no kurām 20 999,99 EUR (divdesmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit deviņi eiro un 00 centi) Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums, bet 30 650,00 EUR (trīsdesmit tūkstoši seši simti piecdesmit eiro un centi) pašvaldības finansējums.
Projekta kopējās izmaksās ietverta arī vides objektu mākslinieciskās koncepcijas izstrāde un to izgatavošana, ko veicis mākslinieks un dizaineris Ainars Alžāns.
Būvdarbu veic SIA “JMK Būve”, savukārt būvuzraudzību nodrošina SIA “SB uzraudzība”.