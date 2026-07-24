"Ja tu redzi šo ziņu..." Sociālajos tīklos cilvēki joprojām uzķeras uz “aizvēsturiska” trika
Senākos laikos tā dēvētās ķēdes vēstules tika iemestas kaimiņiem pastkastītēs vai izdalītas skolā klasesbiedriem, tagad tādas ceļo tīmeklī. Cilvēki dalās ar dažādām blēņām, nepieslēdzot kritisko domāšanu un naivi tām ticot.
Aizliedzu izmantot…
Latvijā ļoti populāra ķēdes vēstule, kas jau gadiem klejo tīmeklī, it īpaši “Facebook”, ir par liegumu izmantot datus. Tās saturs vēsta: “Es neļauju “Facebook” vai jebkurai citai ar “Facebook” saistītai personai izmantot manas fotogrāfijas, informāciju vai ziņojumus gan pagātnē, gan nākotnē. Šajā paziņojumā es informēju “Facebook”, ka ir stingri aizliegts atklāt, kopēt, izplatīt vai veikt jebkādas citas darbības pret mani, pamatojoties uz šo kontu un/vai tā saturu. Šī konta saturs ir privāta un konfidenciāla informācija. Manas personīgās dzīves pārkāpumu var sodīt ar likumu.” Tālāk seko diezgan dīvaina un nesaprotama instrukcija: “Ja vismaz vienu reizi nepublicēsiet budžeta izpildi, automātiski ļausiet izmantot fotoattēlus, kā arī konta statusa atjauninājumos iekļauto informāciju. Nevis “dalīties”!, bet “kopēt + ielīmēt”! Viņu jauno algoritmu izvēlas tie paši cilvēki – aptuveni 25, kuri lasīs jūsu ziņas.”
Ar šo ziņu dalās ļoti daudzi. Psihologi to skaidro ar cilvēciskajiem faktoriem – vēlmi būt zinošam, palīdzēt un brīdināt citus. Vai arī cilvēki to dara vienkārši tāpēc, ka ar kādu konkrētu ierakstu dalās daudzi.
Tas, kam jau tāpat vajadzētu būt skaidram, aprakstīts publikācijā ASV faktu pārbaudes vietnē “Snopes.com”, jo šī vēstule ir bijusi populāra daudzās valstīs. Rakstā skaidrots, ka “Facebook” lietošanas noteikumus nevar mainīt, vienkārši ievietojot ierakstu savā profilā. Lietotāja tiesības un “Meta” tiesības nosaka lietošanas noteikumi, kuriem cilvēks piekrīt, izveidojot kontu. Uzņēmums nav paziņojis par plāniem padarīt visas “Facebook” publikācijas publiski pieejamas (arī iepriekš dzēstos ierakstus), ignorējot lietotāju izvēlētos privātuma iestatījumus. “Juridiskajiem” tekstiem, kuros dažās vēstules versijās piemin autortiesības, romiešu tiesības vai vēl kādu likumu normas, nav juridiska spēka.
“Snopes.com” publikācijā teikts, ka šīs vēstules saturā izmantoti psiholoģiski manipulatīvi paņēmieni. Tā rada steidzamības sajūtu (jāizdara šodien); piesauc likumus un juridiskus terminus, radot autoritātes iespaidu; apelē pie bailēm zaudēt privātumu; mudina nevis dalīties, bet tekstu kopēt un ievietot, kas rada iespaidu, ka tā nav reklāma vai surogātpasts. Pirmā šīs vēstules versija radusies ap 2012. gadu.
Kur mēs satikāmies?
Diezgan populāra ķēdes vēstule ir aicinājums draugiem un paziņām apliecināt, ka virtuālie kontakti nav zuduši. Latviešu versijā tai ir šāda: “Vairums no jums mani pazīst diezgan labi. Es neapstiprinu ļoti daudz draugu draugu, jo jūtu, ka tas nav domāts man. Gandrīz katrs FB draugs, ko zināmā mērā zinu – tu neesi tikai skaitlis. Bet, ja esi manā FB draugu listē, tas ir tāpēc, ka mums ir kaut kas kopīgs. Es gribētu redzēt, vai mēs joprojām varam parunāt vairāk, nevis vienkārši “ielaikot”, un patiesībā esam kaut kas viens otram. Izlēmu piedalīties pieredzē ar nosaukumu “Maizes tikšanās”. Ideja ir redzēt, kurš lasa ierakstu bez foto. Mēs esam tik ļoti aizņemti ar tehnoloģijām, ka aizmirstam svarīgāko: draudzību. Ja neviens nelasa šo ziņu, tas būs īss sociāls eksperiments. Bet, ja izlasīsi šo līdz galam, es gribētu, lai tu iekomentētu vienu vārdu (vai ne tikai – vienu vārdu) par mums. Piemēram, vieta, objekts, cilvēks, mirklis, kurā mani atceries. Tad nokopē šo manu ziņu un ievieto to savā laika joslā kā postu (nav obligāti, tikai, ja vēlies).”
Ļoti daudzi šo ierakstu komentē, nemaz nezinot un nenojaušot, ka tā ir ķēdes vēstule. Kādam iepatikās, kāds pārkopēja, un tā ceļo tālāk. Ja tas tiek darīts vienkārši tāpat – lai jau tiek cilvēkiem tāda izklaide. Taču šāda ieraksta izplatīšanai var būt arī manipulatīvi nolūki. Tas var kalpot, lai mākslīgi palielinātu komentāru skaitu un ieraksta (un līdz ar to arī profila) redzamību; veicinātu lietotāju iesaisti, jo algoritms aktīvi komentētus ierakstus rāda plašākai auditorijai; dažkārt vāktu personisku informāciju. Ar līdzīgiem nolūkiem periodiski izplatās arī ieraksti, kuros apgalvots, ka “Facebook” maksā lietotājiem par aktivitāti, piemēram, par komentāriem vai dalīšanos ar kādu ierakstu. Aiz tā var slēpties blēži, kuri pēc tam mēģinās iegūt cilvēka datus.
Ja tu redzi šo ziņu…
Sociālajā tīklā “TikTok” ļoti izplatīti ir video ar uzrunu: “Ja tu redzi šo ziņu, tas nav nejauši.” Parasti tajos redzams cilvēks, kurš sevi pasniedz kā dziednieku, burvi, ekstrasensu vai garīgo skolotāju un sola skatītājam veiksmi, naudu, mīlestību vai aizsardzību pret “ļauno aci”. Lai šie solījumi piepildītos, skatītājs tiek aicināts izpildīt pavisam vienkāršu darbību – ierakstīt komentārā pluszīmi (+), vārdu “pieņemu” vai “amen”, nospiest “Patīk” un obligāti dalīties ar video. Nereti tiek pievienots arī brīdinājums, ka video ignorēšana nozīmē atteikšanos no gaidāmās veiksmes vai pat neveiksmju piesaistīšanu.
Patiesībā šādi video darbojas pēc tā paša principa kā ķēdes vēstules. To mērķis nav nodrošināt kādu pārdabisku palīdzību, bet gan panākt pēc iespējas lielāku lietotāju iesaisti. Katrs komentārs, reakcija un dalīšanās signalizē “TikTok” algoritmam, ka saturs ir populārs, tāpēc tas tiek parādīts arvien plašākai auditorijai. Rezultātā video autors iegūst lielāku sasniedzamību, skatījumus un nereti arī finansiālu labumu, bet skatītāji tiek mudināti ticēt krāpnieciskiem solījumiem. Šādi ieraksti lieliski ilustrē, kā digitālajā vidē vecās ķēdes vēstuļu metodes ir ieguvušas jaunu formu.
Nedrīkst testēt!
Covid-19 pandēmijas laikā tīmeklī sāka klejot vēstules paraugs ar aizliegumu skolās bērniem veikt medicīnisko testu. Un bija vecāki, kas šos paziņojumus izdrukāja, aizpildīja un nesa uz izglītības iestādēm. Tajos bija bargas atsauces uz likuma normām, piemēram: “Ar šo paziņoju, ka izglītības iestādei, atbilstoši Pacientu tiesību likuma 10. pantam, Ārstniecības likuma 1. panta 1., 3. un 11. punktiem, UNESCO Vispārējā bioētikas un cilvēktiesību deklarācijas 6. panta 1. punktam nav tiesību veikt jebkādas medicīniskās manipulācijas ar bērnu, tai skaitā un ne tikai veikt testēšanu, vakcināciju, pieprasīt, ievākt un apstrādāt informāciju par bērna medicīniskajiem (sensitīvajiem) datiem.” Jau pašā pamatā šīs vēstules argumentācija bija maldinoša, jo testēšanu organizēja valsts noteiktās epidemioloģiskās kārtības ietvaros, nevis skolas pēc savas iniciatīvas.
Pandēmijas laikā līdzīgas atteikuma veidlapas izplatījās daudzās valstīs, tostarp Apvienotajā Karalistē, Vācijā, Austrijā, Kanādā un Austrālijā. Nezināmi avoti vecākiem piedāvāja iesniegumu paraugus, ar kuriem atteikties no bērnu Covid-19 testēšanas vai vakcinācijas skolās. Visās veidlapās tika izmantota līdzīga argumentācija – atsauces uz cilvēktiesībām, normatīviem un personas datu aizsardzību. Visticamāk, Latvijā izplatītais dokuments nav radīts no jauna, bet gan adaptēts no ārvalstu paraugiem, nomainot tajos minētās nacionālās tiesību normas pret atsaucēm uz Latvijas likumiem. Tieši tas radīja iespaidu, ka dokuments ir īpaši sagatavots Latvijas tiesiskajai videi.
Kas notiek cilvēku prātos
Šie ir tikai daži piemēri, kā internetā izplatās blēņas un aplamības. Vēl ir manīti brīdinājumi, ka tūlīt “Facebook” vai “WhatsApp” kļūs par maksas lietotni vai arī ātri jādalās ar kādu it kā sensacionālu vai slepenu un vērtīgu ziņu, jo tā kuru katru brīdi tiks dzēsta.
Kāpēc cilvēki tam visam tic, pakļaujas un piedalās? Skaidrojumi slēpjas psiholoģijā. Amerikas un Kanādas psihologi Gordons Penikuks un Deivids Rends savā darbā “Viltus ziņu psiholoģija” (“Gordon Pennycook, David Rand – The Psychology of Fake News”; 2021) analizējuši kognitīvos mehānismus, kas nosaka cilvēku uzņēmību pret viltus ziņām un dezinformāciju sociālajos medijos. Autori secina, ka viltus ziņu izplatību nevirza politiskā polarizācija (angļu val. “political identity” vai “political affiliation”, kas ietver arī ideoloģisko pārliecību un pasaules skatījumu), kā daudzi uzskata. Daudz biežāk to nosaka nepietiekama kritiskā domāšana un tas, ka informācija netiek rūpīgi izvērtēta. Cilvēki ar augstākiem analītiskās domāšanas rādītājiem labāk atpazīst viltus ziņas, bet tie, kuri vairāk paļaujas uz intuīciju un mazāk analizē, biežāk tām notic.
Ķēdes vēstuļu izplatību veicina vairāki psiholoģiski faktori. Jo biežāk cilvēks redz vienu un to pašu apgalvojumu, jo ticamāks tas sāk šķist. Savukārt vēstules, kas izraisa bailes, cerības vai ziņkāri, cilvēki daudz biežāk pārsūta citiem, nepārbaudot to patiesumu. Sociālajos medijos to veicina arī steiga – lietotāji bieži dalās ar saturu, neiedziļinoties, vai tas ir patiess.
Digitālajā vidē maldinoši vēstījumi nekur nepazudīs, taču mūsu spēkos ir mazināt to ietekmi. Kritiskā domāšana, informācijas pārbaude un apzināta attieksme pret to, ko izvēlamies lasīt un tālāk nodot citiem, ir vienīgais uzticamais filtrs.
Mediju atbalsta fonda ieguldījums no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par publikācijas ""Ja tu redzi šo ziņu..." Sociālajos tīklos cilvēki joprojām uzķeras uz “aizvēsturiska” trika" atbild Izdevniecība Rīgas Viļņi.