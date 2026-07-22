Talsu novada pašvaldība apsver iespēju izsludināt ārkārtējo situāciju
Palielinoties lietavu radītajiem postījumiem, Talsu novada pašvaldība apsver iespēju lūgt izsludināt ārkārtējo situāciju, informēja novada domes priekšsēdētājs Ansis Bērziņš (TNA/LA).
Viņš skaidro, ka ārkārtējā situācijā pašvaldība varētu operatīvāk labot izskalotos ceļus, jo patlaban to apgrūtinās ilgas iepirkumu procedūras.
Pašvaldība gatavo pieteikumu Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM) par nodarīto zaudējumu kompensēšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, informēja Bērziņš.
Paralēli pašvaldības darbinieki turpina apzināt un monitorēt lietavu dēļ cietušos objektus. Kopš otrdienas pēcpusdienas ūdens līmenis ir paaugstinājies Dursupes lejtecē tuvāk Engures ezeram. "Ūdens zibenīgi nepazūd, izskalojumi turpinās, applūst lauki. Pašvaldība rītdienas Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas ārkārtas sēdei gatavo lietavu nodarīto zaudējumu aprēķinus, ka arī prioritāro darbu izklāstu. Postījumu apjoms tuvākajās dienās vēl var palielināties," prognozē Bērziņš.
Šodien intensīvo nokrišņu radīto bojājumu dēļ Ģibuļu un Valdgales pagastu apvienības teritorijā Valdgales pagastā ir slēgti pašvaldības autoceļu posmi Gambija-Poļi-Mežmuiža un Ozoli-Kukuri.
Kā vēstīts, pēc Talsu novada apmeklējuma kopā ar zemkopības ministru Uldi Auguli (ZZS) Saeimas Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priekšsēdētājs Oļegs Burovs (GKR) sasaucis ārkārtas komisijas sēdi par lietavu radīto seku novēršanu. Tā notiks ceturtdien, 23. jūlijā, plkst. 13.30.
Ārkārtas sēdē ir aicināti piedalīties pārstāvji no Satiksmes ministrijas, Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas, Finanšu ministrijas, VSIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC)., Latvijas Pašvaldību savienība kā arī Talsu novada vadība, kura sola uz sēdi sagatavot apkopojumu par radītajiem lietavu zaudējumiem un primāri veicamajiem darbiem.
Kā vēstīts, pirmdien, 20. jūlijā, Talsu novadā nokrišņu daudzums sasniedza vairāk nekā 74 milimetrus, vien par četriem milimetriem atpaliekot no mēneša normas.
Lietavu radītā postaža Dursupē
Intensīvo lietavu rezultātā tika pārrauts Dursupes dzirnavezera aizsprosts, applūda apkārtējā teritorija un tika izskaloti vairāki ceļu posmi, tajā skaitā reģionālais ceļš Jūrmala-Talsi. Applūda arī sabiedriskas ēkas Talsos un Pastendē.
Naktī uz trešdienu no Ķūļciema pagasta evakuēts viens cilvēks un suns.
Talsu novada Laucienes apvienības pārvaldē, kur ietilpst Laucienes, Mērsraga, Balgales un Ķūļciema pagasts, lietavu dēļ bojāti vismaz 20 ceļu posmi, kuru labošanai vajadzēs aptuveni 200 000 eiro, lēš pārvaldes vadītājs Juris Kronbergs.