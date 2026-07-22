Bauskas apvedceļa veidošanā saņemti piecu pretendentu pieteikumi
Pieci kandidāti iesnieguši pieteikumus PPP iepirkuma kvalifikācijā Bauskas apvedceļa projektēšanai, būvniecībai un uzturēšanai, un atbilstošie pretendenti tiks aicināti iesniegt sākotnējos piedāvājumus nākamajā posmā. Projekts ir pirmais posms A7 pārbūvē no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai, ko īsteno pēc MK uzdevuma, un tas raisījis plašu starptautisku interesi.
Publiskās un privātās partnerības (PPP) Bauskas apvedceļa projektēšanai, būvniecībai un uzturēšanai iepirkuma kvalifikācijas kārtā ir saņemti pieteikumi no pieciem kandidātiem: PA Bauska Infra, PA Fegda – SIA Vianova, PA PRI Baltic Infra Consortium, PA SouthGate Infrastructure Partners, PA STRABAG Infrastructura Poludnie Sp. z o.o. Pēc kandidātu pieteikumu pārbaudes, tie, kuri atbildīs visām nolikumā noteiktajām prasībām, tiks uzaicināti piedalīties nākamajā iepirkuma posmā un iesniegt sākotnējos piedāvājumus.
Kā zināms, 2024. gada 14. jūnijā Ministru kabinets (MK) izdeva rīkojumu, ar kuru tiek uzsākta Bauskas šosejas (A7) posma no Ķekavas apvedceļa līdz Bauskai (Ārcei) pārbūves projekta 1. kārtas Bauskas apvedceļš īstenošana pēc publiskās un privātās partnerības (PPP) modeļa. Atbilstoši MK rīkojumam, projekts tiek sadalīts divās kārtās, pirmajā kārtā izbūvējot Bauskas apvedceļu, bet otrajā – Iecavas apvedceļu un posmu, kas to savieno ar Ķekavas apvedceļu. Ar MK rīkojumu Satiksmes ministrijai (SM) uzdots uzsākt PPP procedūru. Atbilstoši deleģēšanas līgumam starp SM un VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) PPP procedūru veic LVC.
Pērn jūnijā Rīgā notika Informatīvā diena par Bauskas apvedceļa publiskās un privātās partnerības (PPP) projektu, kurā piedalījās vairāk nekā 60 interesentu, kas pārstāv ceļu būvniecības un uzturēšanas, kā arī finanšu un juridisko nozari. Informatīvās dienas laikā Satiksmes ministrijas un VSIA Latvijas Valsts ceļi (LVC) pārstāvji iepazīstināja potenciālos privātos partnerus ar Bauskas apvedceļa projekta ietvaru, tā juridiskajiem un finanšu aspektiem. Interesi par projektu izrādīja uzņēmēji no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Nīderlandes, Lielbritānijas, Vācijas, Ungārijas, Portugāles un Luksemburgas. Savukārt novembrī notika otrā informatīvā diena, kurā tika sniegtas atbildes uz interesentu jautājumiem par iepirkumu, kvalifikācijas un līguma piešķiršanas kritērijiem.