Svarīga informācija autovadītājiem Liepājā saistībā ar remontdarbiem
Liepājā uzsākti Brīvības ielas seguma atjaunošanas darbi 5,2 km garumā, kas pa posmiem notiks līdz sezonas beigām un īslaicīgi ierobežos satiksmi. Projekts, ko finansē pilsētas budžets un Satiksmes ministrija, uzlabos drošību un braukšanas komfortu, aicinot autovadītājus sekot ceļa zīmēm un norādēm.
Lai veiktu asfalta seguma virskārtas atjaunošanu, šobrīd ir uzsākti darbi Brīvības ielas posmā no Cukura ielas līdz Meldru ielai. Būvdarbu veicējs SIA CTB izvieto pagaidu norobežojošās zīmes, pazemina aku lūkas, veic trases nospraušanu un citu priekšdarbus. Būvdarbu laikā tiks demontēta (nofrēzēta) esošā ceļa seguma virskārta un vietā uzklāta jauna asfaltbetona kārta un horizontālie marķējumi.
Liepājas pašvaldība ziņo, ka seguma atjaunošana Brīvības ielā šajā sezonā plānota no Parka ielas līdz pilsētas robežai pie enkura, 5,2 km garumā, kas sadalīti četros posmos.
Būvdarbu mērķis ir ielas seguma atjaunošana, uzlabojot satiksmes drošību un komforta līmeni.
Aicinām autovadītājus sekot līdzi izvietotajām ceļu satiksmes zīmēm, apzīmējumiem, norādēm un informācijai!
Brīvības ielā asfaltbetona dilumkārta izbūvēta dažādos laika posmos, sākot no 2009. gada. Esošais segums ir nolietojies, ar plaisām, nelielām bedrēm, risēm. Dažviet klātnes deformēšanās dēļ nenotiek lietus ūdens atvade.
Pirmais posms, kur sāksies seguma frēzēšana un citi būvdarbi, ir no ielas krustojuma ar Cukura ielu līdz Meldru ielai.
Lai iespējami mazāk ietekmētu satiksmes plūsmu, darbi minētajā posmā notiks ielas vienā joslā, sākotnēji - virzienā uz pilsētas centru. Šajā ielas pusē tiks slēgta viena no divām braukšanas joslām, tātad satiksmes dalībniekiem jārēķinās ar braukšanas joslu sašaurinājumu.
Augusta sākumā darbi sāksies posmā no Cukura ielas krustojuma līdz pārbrauktuvei uz dzelzceļa līnijas Liepāja – Rīga. Šajā posmā darbus veiks SIA A-Land.
Augustā un septembrī pakāpeniski būvdarbi izvērsīsies divos citos ielas posmos:
- no pārbrauktuves uz dzelzceļa līnijas Liepāja – Rīga līdz pilsētas robežai pie enkura
- no Parka ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei uz Zemnieku ielas.
Šajos divos posmos darbus veiks SIA CTB.
Būvdarbu veicēji SIA CTB un SIA A-Land atjaunos ielas asfalta seguma virskārtu, nomainīs bojātās betona apmales un aku lūkas, uzklās horizontālo ceļu apzīmējumus, uzstādīs ceļu norobežojošās barjeras.
Būvdarbi jāpabeidz šīs sezonas laikā.
Brīvības iela ir intensīvas satiksmes iela, tāpēc šeit atjaunošanas darbus nav iespējams veikt, neierobežojot satiksmi. Sarežģītās vietas un krustojumus plānots atjaunot pēc plkst. 21.00, kad mazinājusies satiksmes intensitāte. Tikai atsevišķās vietās uz neilgu laiku būs slēgti posmi, ko būs iespējams apbraukt.
Brīvības ielas kā tranzīta ielas seguma atjaunošana notiek par pilsētas budžeta un Valsts finansējuma līdzekļiem, kas piešķirti tieši šim mērķim.
Pilsētas budžeta līdzekļi – 364 704 eiro, savukārt Satiksmes ministrijas līdzfinansējums tranzīta ielas būvniecībai/atjaunošanai ir 1 094 110 eiro.