Ventspilī uz vienas skatuves satiksies pasaules mēroga mūziķi Roberts Balanas un Plīnio Fernandess
Svētdien, 2. augustā, plkst. 16.00 koncertzālē “Latvija” uzstāsies divi pasaules mēroga mūziķi – latviešu vijolnieks Roberts Balanas un viens no spilgtākajiem jaunās paaudzes klasiskās ģitāras mūziķiem pasaulē Plīnio Fernandess (Plínio Fernandes) no Brazīlijas. Abi mākslinieki izpildīs īpašu šim koncertam veidotu programmu, kurā vijoles un ģitāras skanējums savijas ar klasiskās mūzikas pērlēm, oriģinālām aranžijām, improvizāciju un brazīliešu ritmiem.
Roberts Balanas ir viens no starptautiski atpazīstamākajiem Latvijas mūziķiem, kura oriģinālās aranžijas un virtuozā vijoļspēle lauž robežas starp klasisko un mūsdienu mūziku. Ar miljoniem skatījumu sociālajos tīklos un koncertiem prestižākajās Eiropas koncertzālēs Roberts Balanas iemantojis starptautisku atzinību un plašu klausītāju ievērību. Viņa sniegumu augstu novērtējuši Eltons Džons, Džeikobs Koljers, kā arī grupas “Pink Floyd” dalībnieki.
Koncerta īpašais viesis būs ģitārists Plīnio Fernandess, ar kuru kopā Roberts Balanas studēja Londonas Karaliskajā akadēmijā un draugu lokā regulāri saspēlējās un improvizēja dažādos žanros. Roberts, izvēloties veidot koncertprogrammu ar slaveno ģitāristu, uzsver: “Plīnio spēlei piemīt unikāla skaņa”. Sanpaulu dzimušā mākslinieks klasiskās ģitāras eleganci organiski savieno ar Brazīlijas mūzikas ritmiem, latino temperamentu un siltu, emocionālu skanējumu. Plīnio Fernandesa albums “Saudade” sasniedza 1. vietu “Billboard Traditional Classical Albums” topā, savukārt koncerti Londonas “Wigmore Hall”, “BBC Proms” un citviet izpelnījušies stāvovācijas un izpārdotas zāles.
Koncertā skanēs Roberta Balanas oriģinālās aranžijas, klasiskās mūzikas skaņdarbi un īpaši veidotas populārās mūzikas interpretācijas. Koncertā abi mākslinieki muzicēs arī kopā, apvienojot vijoles un ģitāras skanējumu ar brazīliešu un latino ritmiem, improvizāciju un mūsdienīgu muzikālo valodu.
Koncertu organizē SIA “Kurzemes filharmonija” ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu. Biļetes iegādājamas visās “Biļešu paradīzes” tirdzniecības vietās un internetā.