LVM brīdina meža apmeklētājus: sākti zāles un atvašu pļaušanas darbi, jābūt uzmanīgiem
No jūlija vidus AS “Latvijas valsts meži” (LVM) apsaimniekotajos mežos tiek uzsākta atvašu un zāles pļaušana, kas turpināsies līdz novembra vidum. Šie sezonālie darbi ir vieni no svarīgākajiem meža autoceļu uzturēšanai. Šogad zāļu un atvašu pļaušanu plānots veikt 21 270 km kopgarumā visā Latvijā. Vienlaikus meža apmeklētājiem, šajā periodā esot mežā vai pārvietojoties pa meža autoceļiem, jāņem vērā daži svarīgi nosacījumi.
Atvašu un zāles pļaušanu veic uzņēmuma sadarbības partneri, visbiežāk izmantojot lauksaimniecības traktorus, kas aprīkoti ar piekabināmām vai uzkarināmām pļaujmašīnām. Lielākajā daļā gadījumu tiek izmantotas pļaujmašīnas ar ķēžu tipa darba elementiem, kas, rotējot lielā ātrumā, nopļauj zāli, atvases un sīkos krūmus. Tāpēc atvašu un zāles pļaušanas laikā meža apmeklētājiem jāievēro piesardzība un jāņem vērā ieteikumi.
Pamanot pļaušanas tehniku uz meža autoceļiem, jāsamazina braukšanas ātrums un jāievēro droša distance.
Jāpārliecinās, ka tehnikas operators ir jūs pamanījis. Kad tas būs iespējams, tehnikas vadītājs nobrauks maiņas vietā vai tuvākajā nobrauktuvē, samazinot risku atrasties pļaušanas agregāta darbības zonā un nodrošinot drošu transportlīdzekļu samainīšanos.
Vietās, kur pļaušanas darbi vēl nav veikti, transportlīdzekļus vēlams novietot tālāk nobrauktuvēs, lai netraucētu tehnikas pārvietošanos un pļaušanas darbus.
Regulāra zāles un atvašu pļaušana ceļu nomalēs un sāngrāvjos būtiski uzlabo meža autoceļu tehnisko stāvokli. Samazinot apaugumu, tiek nodrošināta efektīvāka ūdens novadīšana no ceļa konstrukcijas, ceļi pēc nokrišņiem ātrāk izžūst, mazāk veidojas bedres un tiek pagarināts ceļa kalpošanas laiks. Vienlaikus pļaušana uzlabo satiksmes drošību, palielinot ceļa redzamību krustojumos un līkumos.
Pļaušanas nepieciešamību nosaka ceļa joslai piegulošo mežaudžu augšanas apstākļi. Jo auglīgāks ir augšanas apstākļu tips, jo straujāk veidojas aizzēlums un pieaug nepieciešamība pēc regulāras atvašu un zāles pļaušanas. Īpaši būtiska ir savlaicīga atvašu, krūmu un koku ierobežošana, jo to sakņu sistēmas var bojāt ceļa konstrukciju, samazinot ceļa kalpošanas ilgumu.
Atkarībā no konkrētās situācijas un ceļa nozīmes pļaušana tiek veikta dažāda platuma joslās – līdz 2 metru, 4 metru vai 6 metru platumā no brauktuves malas. Pļaušanas apjomi un joslu platumi tiek noteikti katru gadu pēc meža autoceļu apsekošanas, izvērtējot augšanas apstākļu tipus un faktisko situāciju dabā.
Par meža autoceļu būvniecību un uzturēšanu valsts mežos rūpējas LVM būvniecības un uzturēšanas speciālisti, kuri plāno un organizē arī ceļmalu pļaušanas darbus.