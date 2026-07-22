Lībiešu valoda atkal skanēs Košragā: vasaras skolā pulcēsies vairāk nekā 60 dalībnieki
No 24. jūlija līdz 1. augustam Košragā notiks Lībiešu vasaras skola “Līvõd Sõv Skūol”, kurā vairāk nekā 60 dažādu paaudžu dalībnieki apgūs lībiešu valodu, iepazīs kultūras mantojumu un turpinās vienas no Latvijas mazākajām tautībām tradīciju saglabāšanu.
Vasaras skola, kuru Izglītības un zinātnes ministrijas uzdevumā īsteno Latvijas Universitātes Lībiešu institūts, turpina jau 1992. gadā lībiešu mantojuma kopējas Helmī Staltes sākto tradīciju, kas ar dažādiem nosaukumiem (Tšītšōrlinkizt, Piški tēḑ, Mierlinkizt) līdz šim gandrīz ik gadu norisinājusies Mazirbē.
Vasaras skolas bagātīgajā programmā šogad piedalīsies rekordliels dalībnieku skaits, pārsniedzot 60 dalībniekus – dažādu dzimtu lībiešus, lībiešu valodas pratējus un apguvējus, kuru kodols ir ap 40 lībiešu pieaugušo, bērnu un jauniešu, kuri visa mācību gada garumā katru nedēļu LU Lībiešu institūtā apmeklējuši lībiešu valodas un kultūras nodarbības un iesaistījušies citās lībiešu valodas apguves, kultūras mantojuma kopšanas un lībiešu jaunrades aktivitātēs.
Lībiešu vasaras skolas intensīvās programmas nolūks ir veicināt lībiešu valodas un kultūras izzināšanu, apguvi, nostiprināšanu un lietošanu ikdienā. Vasaras skolā būs gan lībiešu valodas un kultūras apguve un praktizēšana mācību nodarbībās, lībiešu kultūras un mantojuma iepazīšana pārgājienos un ekskursijās pa Lībiešu krasta ciemiem un to apkaimi, lībiešu prasmju (tostarp ēdienu gatavošanas un rotu veidošanas) un tautas tradīciju pamatu apguve, jaunrades nodarbības, iekļaujot mākslas, radošās rakstīšanas, dziedāšanas, muzicēšanas un deju elementus, brīvdabas pasākumi, tostarp kopīga muzicēšana, dejas un performances.
Īpaši šoreiz ir arī tas, ka visiem skolas pasniedzējiem, aktivitāšu vadītājiem un viņu palīgiem ir ne tikai zināšanas par lībiešu kultūru un tradīcijām, bet arī lībiešu valodas prasmes. Šāda pieeja izvēlēta apzināti, lai vasaras skolā nodrošinātu pastāvīgu lībiešu valodas vides klātbūtni un lībiešu valoda skanētu ne tikai atsevišķās mācību stundās, bet būtu klātesoša visās vasaras skolas aktivitātēs un norisēs.
Šogad lībiešu vasaras skolu tradīcija pieredz virkni jauninājumu – tā pirmo reizi ir kļuvusi par oficiālu mācību programmu un lībiešu valodas un kultūras apguves sistēmas daļu, tās norises vieta pārcēlusies uz vienu no mūsdienās lībiskākajiem Lībiešu krasta ciemiem – Košragu, strauji audzis gan lībiešu valodas pratēju un lietotāju īpatsvars, gan izglītojošo nodarbību klāsts.
Vienlaikus 2026. gada Lībiešu vasaras skola paliek uzticīga tradīcijām – nozīmīga daļa skolas ikdienas norišu balstītas iepriekšējo pasākumu pieredzē. Papildu tam šī gada skola atgriežas pie tradīcijas saknēm un tās galvenā izveidošanas mērķa – nodrošināt lībiešu kopienai iespēju apgūt un atgūt savu valodu un kultūru. Tieši tāpēc – tāpat kā tradīcijas pirmsākumos – skolas norisēs plaši iesaistīti lībiešu valodas pratēji, atjaunojot tradīcijas dibinātājas Helmī Staltes ieviesto pieeju – skola “faktiski aizstāj mūsu kādreiz tik parasto paaudžu kopādzīvošanu un līdz ar to dabisko pārmantojamību”, un skolā mācās visi – “liels vai mazs. Mēs, savas līvu tautas bērni”. Atjaunota ir arī Helmī ieviestā kopīgās vakarēšanas – vešprāiga jeb mijkrēšļa laika – tradīcija. Savukārt skolas vadītājs ir lībietis Valts Ernštreits un kultūras programmas vadītāja – lībiete Julgī Stalte, Helmī Staltes meita. Viņi abi ir bijuši lībiešu valodas pasniedzēji gan pirmajā “Tšītšōrlinkizt” reizē – 1992. gadā, gan daudzkārt arī vēlāk.
Lībiešu Vasaras skolu organizē Latvijas Universitātes Lībiešu institūts (LI Līvõd institūt), un tās norisi atbalsta Izglītības un zinātnes ministrija, Ventspils novada pašvaldība, Tartu Universitāte, Igaunijas Kultūrkapitāla fonds, Starptautiskā lībiešu draugu biedrība un biedrība “Līvõd īlma”.