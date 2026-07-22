Franča Šūberta piemineklis Vīnē, Austrijā.
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Franča Šūberta mūzikas burvība atgriežas Cēsīs: gaidāmi īpaši kamermūzikas svētki
Tuvojoties Latvijas Šūbertiādes tradīcijas 30 gadu jubilejai, kamermūzikas svētki atgriežas savā vēsturiskajā mājvietā – Cēsīs. 8. augustā Cēsu Izstāžu namā izskanēs jau 29. Šūbertiāde, kurā uzstāsies pieredzējuši Latvijas mākslinieki un jaunie Eiropā studējošie mūziķi.
Austriešu komponista Franca Šūberta vokālā un instrumentālā kamermūzika šajā vakarā skanēs soprāna Evitas Zālītes, tenora Jāņa Kurševa, flautistes Elīnas Čeprovas, kā arī pianistu Leldes Tīreles, Aurēlijas Šimkus un Riharda Plešanova izpildījumā.
Šūbertiādes koncertā mūziķi uzstāsies dažādos sastāvos, atskaņojot gan klausītājiem labi zināmus skaņdarbus, gan retāk dzirdētus opusus. Programmā būs Šūberta dziesmas, variācijas flautai, skaņdarbi klavierēm četrrocīgi un īpaši aranžējumi.
Organizatori sola vakaru, kurā mierīgi un smalki muzikāli mirkļi mijīsies ar enerģiju un dzīvesprieku, atklājot Šūberta mūzikas daudzveidību.
Šūbertiāde notiks 8. augustā plkst. 18.00 Cēsu Izstāžu namā. Biļetes pieejamas "Biļešu Paradīzes" kasēs un internetā.