Čūska saimnieci uzdzen uz galda, zog trusi un no ūdens izceļ veloparku: kriminālā province. VIDEO
Krimuldas ugunsdzēsējiem bija jātraucas uz Ropažu novadu, lai glābtu kādas mājas saimnieci, kuru vairāk nekā metru gara čūska bija uztrenkusi uz dārza galda, kur viņa četrrāpus drebēja no bailēm. Ādažos no mini zoodārza kāda apmeklētāja nekaunīgi nozaga trusīti.
Savukārt Carnikavas pagasta Gaujā kāds pārgalvīgs tīnis ieskrēja veikala noliktavā un paķēra jeb nočiepa “spēcinošas dziras” pudeli. Jelgavas ūdenslīdēji no Kalnciema peldvietas izcēla veselu veloparku, bet no Dārzciema karjera viņiem neizdevās izcelt tur nogremdētu māju. Viņi teic, ka, lai to paveiktu, ir vajadzīga jaudīga tehnika. Savukārt Jelgavas pašvaldības policijai izdevies nosargāt velosipēdus uz sauszemes – pie dzelzceļa stacijas.
Ropažos metru gara čūska sabiedē mājas saimniekus
Pagājušās nedēļas piektdienā Krimuldas brīvprātīgie ugunsdzēsēji saņēma neierastu izsaukumu uz Ropažu novadu, kur zem verandas grīdas bija iemitinājusies vairāk nekā metru gara čūska. Pēc glābēju ierašanās rāpuļa “vizīte” noslēdzās bez cietušajiem. Krimuldas glābēji savā “Facebook” profilā raksta: “Laižam uz Ropažu novadu!
Iebraucam pagalmā. Šoreiz ne dūmu, ne uguns. Saimnieks satraukts, saimniece uz dārza galda sēž četrāpus. Satraukusies vēl vairāk! Kas noticis? Čūska zem dēļu grīdas verandā. Esot metru gara!
Patiesībā bija vēl garāka. Atradām, ievietojām spainī, saimnieks varēs “meiteni” aizvest uz mežu. Saimniece drošībā un tas šajā stāstā ir pats svarīgākais! Visas iesaistītās puses sveikas un veselas.”
Interneta ierakstos arī nomierinoši komentāri, jo čūska esot bijusi nevis indīgā odze, bet gan nekaitīgs zalktis.
Apslēptā manta Kalnciemā
Ūdenslīdēju biedrība “Mitau diver” vēsta, ka nesen tīrījusi ūdenstilpes Kalnciema pagastā un tur no dzelmes izvilktās lietas nirējus pārsteidza: “Devāmies uz Dārzciema karjera ūdeņiem, kur par iespējamu būvgružu izgāšanu mūs informēja vietējais iedzīvotājs. Apsekojot norādīto vietu, informācija apstiprinājās – tieši pretī vietējo iedzīvotāju iecienītajai peldvietai, tikai dažu metru attālumā, ūdenī bija izgāzti būvgruži: ķieģeļi, betona sienu fragmenti ar tapetēm, šīfera gabali un citi būvniecības atkritumi.
Ceram, ka vietējā pašvaldība pievērsīs šai situācijai uzmanību, izvērtēs notikušo un noskaidros vainīgo, lai šādi vides piesārņošanas gadījumi turpmāk neatkārtotos.”
Pirms tam Jelgavas ūdenslīdēji apsekoja arī Kalnciema peldvietas gultni iepretim pagasta pārvadei un tur atrada daudz interesantu lietu, tostarp arī kādu pusduci velosipēdu. “Mazs atgādinājums velobraucējiem – velosipēdiem paredzētas velonovietnes, nevis peldvietas! “Mitau diver” komanda Kalnciemā, peldvietā pie pašas Kalnciema pagasta pārvaldes ēkas, devās zemūdens sakopšanas darbos. Starp pudelēm un citiem atradumiem atradām arī vairākus “novietotus” velosipēdus. Ceram, ka nākotnē šādās vietās zem ūdens būs vairāk zivju un mazāk pārsteigumu,” atgādina ūdenslīdēju biedrība.
Jelgavas vilcienā notver velozagli
Savukārt Jelgavas pašvaldības policijai izdevies nosargāt velosipēdus uz sauszemes – pie dzelzceļa stacijas. Likumsargi vēsta: “Pirmdien, 20. jūlijā, plkst. 21:33 Jelgavas pašvaldības policijas Operatīvās vadības nodaļas inspektori videonovērošanas kamerās pamanīja aizdomīgas darbības Stacijas ielā 1. Videonovērošanā tika pamanīta persona, kura pastiprināti interesējās un staigāja gar novietotajiem velosipēdiem. Informācija nekavējoties tika nodota tuvākajai patruļpolicijas ekipāžai.
Ierodoties notikuma vietā, patruļpolicisti no videonovērošanas inspektoriem saņēma jaunāko informāciju par personas pārvietošanos – vienu velosipēdu viņš jau bija paspējis paslēpt krūmos aiz veikala “Narvesen”, bet ar otru devās stacijas perona virzienā.
Policijas darbinieki devās uz peronu, kur stāvēja vilciens maršrutā Jelgava–Rīga. Inspektori, iekāpjot tuvākajā vagonā, velosipēdu turētājā pamanīja novietotu divriteni un tam blakus sēdošu personu, kura pilnībā atbilda videonovērošanā fiksētajam aprakstam. Aizdomās turētā persona kopā ar velosipēdu tika izvadīta no vilciena vagona paskaidrojumu sniegšanai.
Ņemot vērā lietas apstākļus un aizdomas par noziedzīgu nodarījumu, uz notikuma vietu izsauca Valsts policijas darbiniekus, kuri ieradās un pārņēma izsaukumu tālākajām izmeklēšanas darbībām un lietas apstākļu noskaidrošanai.”
Ādažos nozog trusi
Pagājušās nedēļas vidū ap astoņiem vakarā kāda apmeklētāja no mini zoodārza “Dzīvo sapņu dārzs” Ādažu centrā nočiepa trusi. Sieviete pašpārliecināti iegāja zoodārza teritorijā un nozaga mazu garausi un gana naski devās prom uz automašīnu (BMW 730).
“Uz citu apmeklētāju jautājumiem viņa taisnojās, ka garausis ir viņas personīgais, ko it kā ir paņēmusi līdz, lai parādītu tam citus dzīvniekus. Bet mūsu kameru ieraksti ir fiksējuši, ka sētā sieviete ir ienākusi tukšām rokām, bet ārā dodas jau ar mazo garausi,” vēsta “Dzīvo sapņu dārzs” un turpina: “Atgādinām, ka dzīvniekus, kas mīt “Dzīvo sapņu dārza” teritorijā ir kategoriski aizliegts ņemt rokās un jo īpaši, nest tos prom no viņu “mājām”.”
Dārza pārstāvji pieļauj, ka no nozagtā garauša kāds varētu mēģināt “atbrīvoties”, atstājot to kaut kur Ādažu centra apkārtnē. Tāpēc iedzīvotāji tiek lūgti pievērst uzmanību, vai tuvākajā apkārtnē nav manāms mazs trusis, kas klīst viens pats. Ja šāds dzīvnieks tiek pamanīts, “Dzīvo sapņu dārzs” aicina nekavējoties sazināties ar viņiem, zvanot vai rakstot (tālrunis: 29331188). Mazais trusis esot ļoti līdzīgs savvaļas zaķu mazulim, tāpēc pirms jebkādas rīcības vispirms obligāti jāsazinās ar mini zoodārzu.
Ivans Gaujā nozog alkoholu un lūdz piedošanu
Zādzība notikusi arī Ādažu novada otrā galā – Carnikavas pagastā. Tur trešdien, 22. jūlijā, kāds tīnis ieskrēja pārtikas veikala Gaujā noliktavā, paķēra alkohola pudeli un ātri aizbēga. Šo notikumu fiksēja novērošanas kameras. “Facebook” grupā “Gauja” tika ierakstīts:
“Liels lūgums – ja atpazīstat šos jauniešus, iespējams, tie ir jūsu kaimiņi, paziņas vai pat bērni, lūdzu, sazinieties ar veikalu. Ceram uz jūsu atsaucību. Pagaidām iesniegums policijā vēl nav iesniegts. Ja šajā ierakstā atpazīstat paši sevi, jums tiek dota iespēja situāciju labot un nesabojāt savu reputāciju un turpmāko dzīves gājumu.”
Jau nākamajā dienā varēja lasīt, ka situācija atrisinājusies. Veikala darbiniece bija ierakstījusi: “Viss labi. Atnāca atvainojās, kompensēja”. Savukārt kāds jaunietis vārdā Ivans atzinās: “Man ļoti kauns un neveikli par to, ko izdarīju. Vairāk nekas tāds neatkārtosies.”