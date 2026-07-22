Liepājas pārdevējas rīcība aizkustina: "Viņa nepagāja vienaldzīgi garām"
Liepājā kādas veikala pārdevējas cilvēcīgā rīcība aizkustinājusi simtiem cilvēku sociālajos tīklos. Kāda mamma publiski pateikusies darbiniecei, kura pēc viņas meitiņas zobārsta apmeklējuma nepalika vienaldzīga un steidza palīgā.
Sieviete sociālajos tīklos stāsta, ka meitai todien tika izrauti divi zobi. Pēc vizītes pie zobārsta abas devās uz veikalu, lai iegādātos nepieciešamo, un pēc iespējas ātrāk dotos mājās.
"Meitiņa bija noraudājusies, ar vates tamponiem aiz vaiga un acīs vēl mirdzēja asariņas," raksta mamma.
To pamanījusi veikala "Rimi" pārdevēja. Viņa pienākusi klāt, apjautājusies, kas noticis, un, uzzinājusi par izrautajiem zobiņiem, atnesusi maisiņu ar ledu, ko pielikt pie vaiga, lai mazinātu sāpes. Darbiniece piedāvājusi arī ūdeni un centusies mazo meiteni nomierināt.
"Šīs pārdevējas cilvēcība un rūpes mani patiesi aizkustināja. No sirds paldies Jums! Par to, ka pamanījāt. Par to, ka nepagājāt vienaldzīgi garām. Par to, ka veltījāt dažas minūtes, lai palīdzētu svešam bērnam un viņa mammai," raksta sieviete.
Mamma, kura pati ir mediķe, atzīst, ka labi zinājusi – aukstums palīdzēs mazināt sāpes un pietūkumu. Taču satraukumā viņas vienīgā doma bijusi pēc iespējas ātrāk nokļūt mājās, tāpēc negaidītais atbalsts bijis īpaši nozīmīgs.
Savu ierakstu viņa noslēdz ar vēlējumu ikvienam būt vērīgākam un līdzjūtīgākam, jo dažkārt tieši pavisam neliels žests var kādam padarīt dienu daudz vieglāku.