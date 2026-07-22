Nopirki biļeti? Šādos apstākļos naudu par atceltu pasākumu vari nesaņemt
Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija atbalstījusi likuma grozījumus, kas paredz būtiskas izmaiņas pasākumu apmeklētājiem – ja pasākumu nāksies atcelt gaisa telpas apdraudējuma dēļ, biļešu nauda var netikt atmaksāta.
Par grozījumiem Saeima lems rītdienas, 23. jūlija, ārkārtas sēdē.
Grozījumi paredz, ka pasākuma organizatoram ir aizliegts uzsākt publisku pasākumu, kā arī ir pienākums to pārtraukt, ja pasākuma norises vietā vai to tieši aptverošajā teritorijā ir izsludināts agrīnais brīdinājums par tādu gaisa telpas apdraudējumu, kas rada tiešus un būtiskus draudus cilvēku dzīvībai vai veselībai un paredz tūlītēju rīcību iedzīvotāju drošības nodrošināšanai.
Likumprojekts arī paredz, ka tad, ja publiska pasākuma norise pārtraukta un to objektīvi nav iespējams atsākt, pasākumu uzskatīs par atceltu.
Ja maksas publisks pasākums apdraudējuma dēļ tiks atcelts un pasākumu no organizatora gribas neatkarīgu apstākļu dēļ to nebūs iespējams uzsākt vai turpināt, pakalpojuma sniedzējam nebūs pienākuma atlīdzināt biļetes vai cita veida dalības maksas vērtību pasākuma apmeklētājam.
Nosacījums par biļetes vai citas dalības maksas vērtības neatlīdzināšanu attieksies uz pasākumiem, kas notiks pēc likuma spēkā stāšanās dienas, neatkarīgi no tā, kad biļete iegādāta vai veikta dalības apmaksa.
Likums stāsies spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.