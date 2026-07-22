Novadu ziņas
Šodien 12:26
Plieders, zustrens un ķezbers - vai zini, ko šie vārdi patiesībā nozīmē?
Biedrība "Suitu kultūras mantojums" izdevusi izzinošu krāsojamo grāmatiņu "Anniņa ar Miķelīti iepazīst suitu sētas", kuras ilustrācijas veidojusi māksliniece Agnese Rudzīte. Grāmatā lasāmi teksti latviešu literārajā valodā un tas pats teksts latviešu valodas lībiskā dialekta Kurzemes nedziļajā izloksnē. Ventspilī un Ventspils novadā vecākā paaudze vēl lieto lībiskā dialekta Kurzemes dziļās un nedziļās izloksnes.
Tikšanās reizē, 31.jūlijā plkst. 11.00 rakstnieka H. Dorbes muzejā ar Ventspils jauno paaudzi salīdzināsim kopīgās valodu iezīmes, izkrāsojot dažādas lietas un parādības darba lapā. Vai mēs atradīsim, kas ir plieders, zustrens, pucens un ķezbers? Kas dzīvo Baltijas jūrā - ērcs vai plekst, stiķen vai angers? Kopīgi baudīsim valodas un mākslas burvību.
Ieeja bez maksas.