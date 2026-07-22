Ar Latvijas karogu un rudzu maizi: karavīri dodas pildīt misiju Kosovā
Militārajā bāzē "Ādaži" trešdien svinīgā ceremonijā uz NATO vadīto starptautisko operāciju Kosovā (KFOR) pavadīti Latvijas karavīri. Pirms došanās misijā viņiem pasniegta simboliska ceļamaize – Latvijas karogs un rudzu maizes klaips.
“Iesaiste šajā NATO operācijā ir nozīmīgs Latvijas devums starptautiskās drošības stiprināšanā un apliecinājums mūsu gatavībai sargāt mieru Eiropā. Patiesi lepojos ar jūsu augsto profesionalitāti un esmu pārliecināts par jūsu spējām teicami izpildīt dotos uzdevumus. Lai dienests ir veiksmīgs, komanda – saliedēta, un lai katram no jums ir droša atgriešanās mājās!” uzrunā karavīriem uzsvēra aizsardzības ministrs Raivis Melnis.
Miera uzturēšanas operācijā Kosovā Latvija piedalās ar vieglo kājnieku rotu, kas ir integrēta ASV vadītajā daudznacionālajā bataljonā. Latvijas karavīru galvenais uzdevums ir nodrošināt mobilo spēku aizsardzību, patrulēšanu, pūļa kontroles pasākumus un ātrās reaģēšanas spēju nodrošināšanu.
Dalība operācijā ļauj Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem turpināt attīstīt savietojamību ar sabiedroto bruņotajiem spēkiem, stiprināt taktiskās spējas un sniegt ieguldījumu Eiropas un transatlantiskajā drošībā.
Dalība KFOR ir nozīmīga ne vien militārā, bet arī politiskā ziņā – tā stiprina Latvijas sadarbību ar NATO sabiedrotajiem, īpaši ASV, un demonstrē Latvijas apņēmību piedalīties starptautiskās drošības veicināšanā.