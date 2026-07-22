Kas notiek ar alkoholu Latvijā? Piecos mēnešos saražots par 40% mazāk
Latvijā šā gada pirmajos piecos mēnešos saražots ievērojami mazāk alkoholisko dzērienu nekā pērn – kopējais ražošanas apjoms sarucis par 40,6%, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.
Šajā periodā Latvijā saražoti 12,527 miljoni litru alkoholisko dzērienu, neieskaitot alu.
Vislielākais kritums vērojams atsevišķās dzērienu grupās – starpproduktu ar alkohola saturu līdz 15% ražošana samazinājusies 16 reizes, bet starpproduktu ar alkohola saturu virs 15% un līdz 22% – 17,3 reizes.
Būtiski mazāk saražots arī raudzēto dzērienu līdz 6% alkohola satura grupā – kritums ir 48,4%, savukārt pārējo alkoholisko dzērienu ražošana sarukusi par 43,2%.
Vienlaikus dažās kategorijās vērojams arī pieaugums – raudzēto dzērienu ar alkohola saturu virs 6% ražošana palielinājusies 7,9 reizes, bet vīna ražošana pieaugusi par 9,2%.
Ja vērtē saražotā alkohola daudzumu pēc absolūtā alkohola satura, kritums šogad pirmajos piecos mēnešos bijis vēl lielāks – 44,8%.
Kopumā šogad līdz maijam Latvijā saražoti 9,372 miljoni litru pārējo alkoholisko dzērienu, 1,347 miljoni litru raudzēto dzērienu virs 6% alkohola satura, kā arī 556 tūkstoši litru vīna.
Salīdzinājumam – 2025. gadā Latvijā kopumā saražoja 46,392 miljonus litru alkoholisko dzērienu (neskaitot alu), kas bija par 5% vairāk nekā gadu iepriekš.