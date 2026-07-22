Kas notiek ar alkoholu Latvijā? Piecos mēnešos saražots par 40% mazāk
Foto: Shutterstock
Ilustratīvs foto.

Kas notiek ar alkoholu Latvijā? Piecos mēnešos saražots par 40% mazāk

Jauns.lv/LETA
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Latvijā šā gada pirmajos piecos mēnešos saražots ievērojami mazāk alkoholisko dzērienu nekā pērn – kopējais ražošanas apjoms sarucis par 40,6%, liecina Valsts ieņēmumu dienesta (VID) dati.

Kas notiek ar alkoholu Latvijā? Piecos mēnešos sar...

Šajā periodā Latvijā saražoti 12,527 miljoni litru alkoholisko dzērienu, neieskaitot alu.
Vislielākais kritums vērojams atsevišķās dzērienu grupās – starpproduktu ar alkohola saturu līdz 15% ražošana samazinājusies 16 reizes, bet starpproduktu ar alkohola saturu virs 15% un līdz 22% – 17,3 reizes.

Būtiski mazāk saražots arī raudzēto dzērienu līdz 6% alkohola satura grupā – kritums ir 48,4%, savukārt pārējo alkoholisko dzērienu ražošana sarukusi par 43,2%.

Vienlaikus dažās kategorijās vērojams arī pieaugums – raudzēto dzērienu ar alkohola saturu virs 6% ražošana palielinājusies 7,9 reizes, bet vīna ražošana pieaugusi par 9,2%.

Ja vērtē saražotā alkohola daudzumu pēc absolūtā alkohola satura, kritums šogad pirmajos piecos mēnešos bijis vēl lielāks – 44,8%.

Kopumā šogad līdz maijam Latvijā saražoti 9,372 miljoni litru pārējo alkoholisko dzērienu, 1,347 miljoni litru raudzēto dzērienu virs 6% alkohola satura, kā arī 556 tūkstoši litru vīna.

Salīdzinājumam – 2025. gadā Latvijā kopumā saražoja 46,392 miljonus litru alkoholisko dzērienu (neskaitot alu), kas bija par 5% vairāk nekā gadu iepriekš.
 

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