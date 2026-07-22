Iedzīvotāji aicināti izvirzīt kandidātus Žaņa Katlapa balvai
Tukuma novada pašvaldība aicina novada iedzīvotājus piedalīties Žaņa Katlapa balvas kandidātu izvirzīšanā un pieteikt balvai Latvijas teātra mākslas pārstāvjus, kuri ar savu radošo darbu iedvesmo skatītājus un stiprina latvisko identitāti, ziņo pašvaldībā.
Sabiedrības līdzdalība pretendentu izvirzīšanā ir būtiska, jo tā sniedz iespēju godināt izcilas personības, kuru devums Latvijas teātra mākslā ir atstājis paliekošu nozīmi, vienlaikus stiprinot kopienas iesaisti kultūras dzīvē un apliecinot, ka kultūras vērtību saglabāšana ir kopīgs uzdevums.
“Žaņa Katlapa balva” tiek piešķirta par spilgtu pienesumu Latvijas teātra mākslā, akcentējot nacionālās vērtības un latviskās identitātes stiprināšanu. Tā ieviesta, lai pieminētu izcilo aktieri, režisoru un teātra pedagogu Žani Katlapu, kura dzimtās mājas atrodas Tumes pagastā.
Balvas laureāts saņem īpaši darinātu piemiņas balvu, diplomu un naudas balvu līdz 800 EUR. Apbalvojums tiek pasniegts svinīgā ceremonijā, kas ik gadu kļūst par nozīmīgu notikumu novada kultūras dzīvē.
Kandidātus aicinām izvirzīt līdz 2026. gada 1. augustam, aizpildot pieteikuma anketu: https://forms.gle/wf9MJf3fop1u1JuMA
Novērtēsim mūsu kultūras personības, kuru talants, darbs un ieguldījums ir veidojis Latvijas teātra kultūru, un kopīgi turpināsim kopt mūsu nacionālās vērtības.