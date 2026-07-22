"Rimi" lūdz Latvijas pircējus atgriezt veikalā konkrētu preci.
Sabiedrība
Šodien 11:42
"Rimi" lūdz pircējus atgriezt veikalā preci iespējamā piesārņojuma dēļ
"Rimi" paziņojis par vienas pelmeņu partijas atsaukšanu, jo pastāv iespēja, ka produkts ir mikrobioloģiski piesārņots.
Atsaukums attiecas uz šādu produktu:
- Pelmeņi Froia ar vistas gaļu, 400 g;
- svītrkods (EAN): 4752050041309;
- derīguma termiņš: 2027. gada 11. maijs;
- piegādātājs: Lietuvas uzņēmums LIŪTUKAS IR KO UAB.
Pircēji, kuri iegādājušies minētos pelmeņus ar derīguma termiņu 11.05.2027., aicināti produktu nelietot uzturā un līdz 2026. gada 2. augustam atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā.
Lai saņemtu naudas atmaksu, pirkuma čeks nav nepieciešams — pircējiem tiks atmaksāta pilna preces vērtība.
Papildu informāciju iespējams saņemt, zvanot uz "Rimi" bezmaksas tālruni 80000180.